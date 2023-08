Seguro que has escuchado hablar sobre hipotiroidismo, pero quizá tengas dudas en cuanto a sus afectaciones, qué lo causa, qué es en realidad o cuándo es necesario acudir al médico. Es por ello que en el siguiente espacio aprovecharemos para describirte, en términos generales, qué es el hipotiroidismo, qué trae consigo esta afectación, algunos de los síntomas y cómo esto afecta más a las mujeres.

Se le denomina hipotiroidismo (o tiroides hipoactiva) a la acción en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. En un principio, esta enfermedad no haga evidentes los síntomas, pero ello no quiere decir que no estén ahí. Sin embargo, al no tratarse a tiempo puede provocar otros problemas de salud como problemas cardíacos, colesterol alto, infertilidad, neuropatía periférica, entre otras afectaciones.

La causa más común del hipotiroidismo es la tiroiditis. Pero la lista se extiende hacia otros motivos, como:

Medicamentos como el litio o amiodarona e incluso algunos tipos de quimioterapia

Radiación al cuello o al cerebro al tratar diversos cánceres

Enfermedades congénitas desde el nacimiento

Síndrome de Sheehan

Tumor hipofisario

La extirpación de la glándula tiroidea

Ahora que se identifican algunas de las causas, vale hacer un recorrido por los síntomas iniciales y tardíos que podrían ayudarles a identificar si padecen esta afección:

Sensación de frío mientras se está abrigada

Cansancio

Estreñimiento

Aumento de peso

Vello duro

Piel áspera

Debilidad muscular

Frecuencia cardíaca más lenta

Depresión

Afinamiento del cabello

Problemas de memoria

Si bien es cierto que cualquier persona puede desarrollar este padecimiento, las mujeres tienen mayor riesgo de presentarlo. ¿Por qué? Bastantes razones, pero, una de principales causas del hipotiroidismo que, aunque no con frecuencia sí pueden provocarlo, se encuentra el embarazo, que puede presentar complicaciones durante y después, tanto como para la mujer que está en estado de gestación así como para el feto.

Existe un tipo de medicamento que se receta con frecuencia para el tratamiento de hipotiroidismo, pero dependerá del médico al que asista y de su organismo, pues no debe pasarse por alto si presenta alguna enfermedad crónica o algo que pueda alterar el funcionamiento del tratamiento. En la mayoría de los casos esto es tratable y controlable si se lleva a cabo el procedimiento de manera adecuada.

Si presenta uno o varios de los síntomas o se identifica de cierto modo interpelado por lo antes descrito, no olvide asistir con su médico de confianza y no autorecetarse para evitar alteraciones.