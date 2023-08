Las inconformidades entre comerciantes de la alcaldía Tláhuac, quienes se dicen afectados por el desplome de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro continúan y este lunes realizaron un bloqueo por más de 90 minutos para exigir una reunión con el jefe de Gobierno, Martí Batres.

El cierre a la vialidad fue en la avenida Tláhuac, donde los comerciantes reiteraron que no estaban de acuerdo por con el monto de 96 mil pesos que les pretende dar como parte de las ayuda durante el periodo del 2021-2023 por las afectaciones que tuvieron en su negocios y fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 21 de junio.

El cierre a la vialidad inició a las 7:00 horas por dueños de los establecimientos mercantiles quienes con lazos, cartulinas y vallas viales, impidieron el paso de los conductores y pedían la presencia de Martí Batres para que atendiera sus demandas.

En las pancartas se podía leer la exigencia por parte de los vecinos, “en riesgo nuestra fuente de empleo”; “cero ventas, cero clientes, cero servicio”; “exigimos apoyo económico por parte del gobierno”, dicen algunas de las pancartas del lugar.

Los inconformes denunciaron que no tenían ninguna atención por parte de la Secretaría Desarrollo Económico, a cargo de Fadlala Akabani quien no desea escuchar sus demandas, las cuales no cumplen con sus expectativas.

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), los conductores de vehículos reprochaban a los manifestantes y les exigieron liberar la vialidad.

Los inconformes explicaron, en un comunicado, que son un grupo de locatarios de avenida Tláhuac que se han visto afectados por los trabajos de levantamiento de la llamada línea dorada “Nuestros lugares se encuentran ubicados en la zona cero del siniestro del 2021, estamos a la altura de la estación del Metro Olivos.

Los hechos ocurrieron a la a la altura de la estación Olivos del Metro, donde los dueños de comercios pidieron que el gobierno les de apoyos económicos porque ellos eran los otros afectados de la Línea 12 del Metro, por el desplome y las reparaciones.

Pasadas las 8:35 horas, las autoridades del C5 informaron que los comerciantes inconformes decidieron levantar el bloqueo y reiteraron que buscan un encuentro formal con el jefe de Gobierno para informarle que no han recibido ningún apoyo de la Sedeco y Fadlala Akabani no atiende sus inconformidades sobre la situación que viven por no recibir apoyos económicos.

“Pues no hay ingresos ni siquiera para completar las rentas. Algunos de nuestros compañeros han tenido que cerrar debido a esta situación ya que no tienen recursos”

