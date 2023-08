Muy contento se dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador ante la disminución de la pobreza reportada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que pasó de 61.8 a 56.1 millones de personas entre 2018 y 2022.

Sin embargo, la carencia de acceso a los servicios de salud incrementó al pasar de 35.7 millones de personas con esta carencia en 2020 a 50.4 millones de personas en 2022 que no pudieron acceder a servicios de salud.

Y como es su costumbre, el primer mandatario no reconoció que sus ocurrencias y decisiones que tienen en crisis al Sistema de Salud, han ocasionado que los pobres no puedan acceder a servicios gratuitos y para variar, culpó a la metodología del Coneval de estos resultados.

“Sí, en el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente, cuando les preguntaron, dijeron: ‘No, pues no tenemos Seguro’, porque ya ahora es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro”, declaró López Obrador.

De acuerdo con la Medición de Pobreza de 2022, Coneval informó que el número de personas que recibieron atención médica en instituciones públicas pasó de 22.4 en 2018 a 18.1 millones de personas en 2022.

Mientras que la atención mediante servicios de salud privados pasó de 21.5 a 30 millones de personas entre 2018 y 2022.

Los datos también revelan que, el total de personas que se atendieron en hospitales o institutos de la Secretaría de Salud pasó de 3.1 a 1.8 millones entre 2018 y 2022.

Estas cifras indican que las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente López Obrador de desaparecer al Seguro Popular y crear el Insabi, que empezó a operar sin reglas claras y que lo llevó a su desaparición un par de años después, sólo ha generado que las personas, y en mayor cantidad las que se ubican en pobreza en zonas rurales, no puedan acceder a servicios médicos gratuitos.

El primer mandatario dice que las personas no acuden a los servicios públicos porque no tienen una credencial como antes se daba para el seguro popular y que no saben que si van a las clínicas las deben atender.

No cabe duda que López Obrador tiene otros datos, porque sin una credencial, las personas no pueden ser atendidas en instituciones de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE y cuando acuden al sector Salud, no hay citas, no hay médicos y no hay tratamientos.

El Presidente aseguró que para el final de su sexenio se tendrá un sistema de salud de primer mundo, pero cómo logrará en un año, revertir el daño que ha ocasionado en los cinco que lleva su gobierno.

Y en Pregunta Sin Ofensa:

En el primer Foro del Frente Amplio por México, los priistas: Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, dieron cátedra de su experiencia política. ¿Podrá la popularidad de Xóchitl Gálvez, ganarle a la experiencia?

