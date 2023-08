La plataforma de streaming, Netflix, La plataforma de streaming, Netflix , sorprendió a sus seguidores tras la revelación de las primeras imágenes y teaser de la serie de terror “The Fall of the House of Usher” de Mike Flanagan.

Este jueves a través de las cuentas oficiales del Gigante Rojo se liberaron las primeras imágenes y el teaser de lo que se podrá ver el última serie de terror de Mike Flanagan que lleva por título “The Fall of the House of Usher”(La caída de la Casa Usher en español) y que estará basada en las obras de Edgar Allan Poe.

Según la sinopsis de esta miniserie que estará conformada por 8 capítulos contará la historia de los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher, quienes han convertido a Fortunato Pharmaceuticals en un imperio de riqueza, privilegio y poder con el fin de descubrir los secretos pasados.

Sin embargo ante su curiosidad, empiezan a surgir cosas tenebrosas ya que los herederos de la dinastía Usher comienzan a morir en manos de una misteriosa mujer que presuntamente formó parte de su juventud.

Es por ello que, siguiendo la sinopsis, en una de las imágenes se puede observar a la familia Usher, quien está reunida en una mesa ,mientras que al fondo un hombre los acecha misteriosamente.

Asimismo, en otra imagen se observa a Bruce Greenwood, quien interpretará el papel de Roderick Usher, patriarca de la dinastía Usher, y como buen jefe este está sentado en un sillón mientras aparentemente observa a alguien.

En tanto que, si aún no le has dado un vistazo a estas imágenes ni al teaser de la serie que contará con la participación de Carla Gugino, Carl Lumbly, Mark Hamill, Michael Trucco, T’Nia Miller, Paola Nuñez, Henry Thomas, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Willa Fitzgerald, Katie Parker. , Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Ruth Codd, Annabeth Gish, Igby Rigney y Robert Longstreet, a continuación de lo dejamos.

The Fall of the House of Usher, a wicked limited horror series from Mike Flanagan, the creator of The Haunting of Hill House and Midnight Mass, premieres October 12 — FIRST LOOK: pic.twitter.com/ffvl80FxWp — Netflix (@netflix) August 10, 2023

¡Nevermore!

Primer teaser para THE FALL OF THE HOUSE OF USHER, la última serie del creador de THE HAUNTING OF HILL HOUSE para Netflix que se estrena el 12 de octubre. pic.twitter.com/epZ8EiXS0t — Horror Losers (@horrorlosers) August 10, 2023

El estreno de la serie está programada para el 12 de octubre.

CSAS