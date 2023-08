Con una baja a la nota crediticia en al menos una decena de bancos estadounidenses, la agencia calificadora Moody ‘s sacó del cajón el fantasma de la crisis bancaria advirtiendo riesgos vinculados a su exposición en el sector inmobiliario comercial lo que resultó en una fuerte sacudida para los mercados.

La calificadora además de advertir de bancos medianos, amenazó con reducir también la calificación a las instituciones grandes como el State Street y el Bank of NY Mellon.

“Visto que Moody ‘s prevé una recesión en Estados Unidos el año que viene, el nivel y calidad de los capitales bancarios serán esenciales para su capacidad de resistir”, dijo la agencia en una nota que sorprendió a los mercados en todo el orbe.

Aunado a esto China reportó bajas en sus indicadores, lo que pateó más fuerte a las bolsas en México y varias partes del mundo.

La advertencia de la agencia calificadora golpeó al superpeso mexicano al catapultarlo al cierre en las 17.28 unidades por dólar.

Moody ‘s redujo las notas estimadas a M&T Bank Corp., Webster Financial Corp., BOK Financial Corp., Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners Inc. y Fulton Financial Corp.

Y dejó abierta la puerta para recortar la calificación de bancos grandes como: US Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp. y Truist Financial Corp, debido “a que existen riesgos sobre mayores costos de financiamiento, debilidad en el capital regulatorio y la alta exposición al sector inmobiliario comercial por la menor demanda de oficinas”.

Moody ‘s insistió en que hay riesgos debido a los mayores costos de financiamiento, debilidad en el capital regulatorio y la alta exposición al sector inmobiliario comercial por la menor demanda de oficinas.

Acciones del Goldman Sachs y Bank oF America, Bank of New York Mellon cayeron hasta 5% durante la jornada tras el nerviosismo que infundió la alerta de su nota crediticia.

Grupo Actinver detalló que Moody’s proyectó presiones sobre utilidades en los reportes del segundo trimestre, esto reducirá la habilidad bancaria para elevar una posible capitalización en medio de una posible recesión moderada que puede dañar otros activos.

Un proyección al respecto de Alejandro Saldaña, director de análisis económico de Ve por Más señaló que Moody’s mermó con la decisión la confianza de los inversionistas en pesos.

Además explicó que los sectores más afectados durante la jornada en el S&P que mide a las 500 empresas más importantes en la bolsa de Estados Unidos fueron las firmas de tecnología, financieras, consumo discrecional,

“En la parte corporativa, Rivian Automotive ganó 2.1%, pero reportó una pérdida menor a lo esperado. La empresa mejoró su guía de producción de vehículos eléctricos para 2023”.

En México las acciones con el peor desempeño fueron: Axtel que cayó -3.2%, Inbursa con una baja de -3.2% y Elektra del magnate Ricardo Salinas Pliego que enfrentó una baja de – 2.9%.

La firma especializada en finanzas, Investing consideró que se trató de un nuevo mazazo para Estados Unidos, después del latigazo de la agencia Fitch la semana pasada que rebajó la calificación de su deuda un peldaño para ubicarla desde AAA a AA+.

El fantasma de la crisis bancaria había desaparecido del mapa cuando se vivió el peor colapso desde 2008, al inicio de 2023 con la quiebra del Silicon Valley Bank y donde en una especie de efecto dominó entraron en problemas de posible quiebra el First Republic Bank y las instituciones Silvergate Bank y el Signature Bank.

Según Moody’s, algunos bancos han frenado el crecimiento de los préstamos, lo que preserva el capital pero también ralentiza el cambio en su combinación de préstamos hacia activos de mayor rendimiento.

LEG