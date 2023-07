El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es una burla la opinión desfavorable de las calificadoras Fitch y Moody’s con respecto a la capacidad crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex). Dijo, que esto no afectará a la paraestatal. Es una burla, todo esto de las calificadoras; sin embargo, todavía quedan esos remanentes, toda esa información que utilizaban para manipular en las épocas del neoliberalismo. Así respondió López Obrador después de que, hace unos días, Moody’s mantuvo la calificación de Pemex en “B1”, pero rebajó la perspectiva a “negativa” desde “estable”, al sostener que existen mayores riesgos crediticios con respecto a la deuda pública. Asimismo, el pasado 14 de julio la agencia Fitch rebajó la calificación crediticia de la empresa paraestatal petrolera, al pasarla de “BB-” hasta “B+” con perspectiva negativa. Por lo que López Obrador defendió la situación de Pemex, considerada la petrolera más endeudada del mundo, al afirmar que la deuda de la petrolera ha bajado: Lo otro que se tiene que tomar en cuenta es que es más la producción en Pemex, la extracción de petróleo, primero. Segundo, Pemex tiene utilidades mayores porque hemos bajado los costos de interacción de petróleo y ha estado bien el precio en términos generales del crudo. Finalmente, dijo que esas calificadoras actúan en función de intereses y lo peor de todo es que se les tiene que pagar.

ALEJANDRO MARTÍ; FALLECE EL EMPRESARIO Y ACTIVISTA SOCIAL

El empresario Alejandro Martí falleció el día de ayer 24 de julio a los 73 años, fundador de la cadena de artículos deportivos Deportes Martí, así como de la organización contra el secuestro México SOS, la cual emprendió a raíz del asesinato de uno de sus hijos. Con profunda pena y dolor les compartimos el fallecimiento de nuestro presidente y fundador, Alejandro Joaquín Martí García, informó en un comunicado la asociación México SOS. La asociación aseguró que el empresario deja un legado de valentía al situarse al frente de una lucha contra la inseguridad y la injusticia a raíz de la tragedia vivida con su hijo Fernando y un permanente activismo y compromiso ciudadano por hacer del país, un lugar en donde se pueda vivir en paz.

DIPUTADO IGNACIO MIER; RECHAZA USO DE ENCUESTAS PARA POSICIONARSE RUMBO A LA GUBERNATURA

El diputado Ignacio Mier Velazco, aseguró que desde que anunció su aspiración por la gubernatura de Puebla dejó en claro que no utilizaría las encuestas como una estrategia de posicionamiento. El legislador cuestionó el planteamiento de Alejandro Armenta Mier, quien advirtió la manipulación de los estudios demoscópicos por parte de los aspirantes a la gubernatura para generar una percepción de posicionamiento entre los electores y los retó a hacer uso del polígrafo. Sin embargo, el aspirante a la gubernatura del estado, consideró que los actores políticos deben ser serios, gastar sus suelas y ponerse a trabajar con los ciudadanos en lugar de realizar propuestas que están fuera de lugar y que solo pretender generar una confrontación al interior de Morena. Cómo, eso lo dijo en serio, es broma, no bueno hay que ser serios. Más que polígrafos que hagan un pacto con el pueblo, que gasten suelas y convoquen a asambleas.

RICARDO MONREAL; LA SEGURIDAD ES UNA ASIGNATURA PENDIENTE DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

El ex coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, en su visita a Durango, indico que la seguridad es una asignatura pendiente de la Cuarta Transformación, poniendo énfasis en el corredor que atraviesa desde Chihuahua hasta Querétaro atravesando Durango, Zacatecas, y Aguascalientes. El legislador dio a conocer que este corredor desde la frontera norte hasta el centro del país, requiere de trabajo de inteligencia como de una mayor cantidad de elementos de las diferentes corporaciones de seguridad. Explicó que en los 19 estados en los que ha estado, el tema de la inseguridad es un asunto común, y una asignatura que se debe de cumplir. Siento que es una zona que le urge mayor atención en labores de inteligencia, coordinación entre los cuerpos de seguridad, labores de mayor cercanía. Y eficacia en puntos de precisión para combatir la delincuencia organizada. Creo que la federación, debe apoyar a los gobernadores de la región, para reforzar la estrategia de seguridad. Pero también, dentro de mi propuesta es, el uso de tecnologías; actualización de armamento, y de equipo para que la fuerza armada permanente, integrada por militares y marinos, tenga mayor eficacia con la policía municipal y la policía estatal. Y que tengan una revisión puntual de la vida persona y de los ingresos del eslabón más delgado que es la policía municipal. Comentó que en los encargos que ha tenido a lo largo de carrera como político, no ha utilizado escoltas, incluso cuando fue gobernador de Zacatecas, no era asistido por personal de seguridad. Además que dentro de los recorridos que ha realizado a lo largo del país, viaja con solamente su equipo. No he reforzado mi seguridad, no tengo un solo elemento de seguridad, tenemos un solo vehículo en el que nos trasladamos. Sobre los ataques a Xóchitl Gálvez, dijo que la conoce de hace años, porque hay debate en el Congreso de la Unión, y fueron alcaldes en Ciudad de México de manera simultánea, por lo que no la atacará, sin embargo, dijo que habría que aclarar que todo lo que tiene que ver con los contratos que a lo largo de los años ha tenido con el Gobierno Federal.

SENADORA XÓCHITL GALVEZ; YA REUNIO 150 MIL FIRMAS

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz ya consiguió 150 mil firmas de apoyo al registro de su aspiración como coordinadora del Frente Amplio por México. Gálvez Ruiz sería la primera candidata que reúne tal cantidad de firmas de apoyo en una plataforma que fue puesta en operación desde el pasado 12 de julio y estará en operación hasta el 8 de agosto; el plazo original vencía el 5 de agosto, pero se dio una ampliación de tres días extras por fallas al inicio de la misma. Durante la noche, de la puesta en operación, la plataforma se abrió a la participación ciudadana y comenzó a recibir una gran cantidad de solicitudes de registro a fin de apoyar a los aspirantes y participar en el proceso de Diálogos Ciudadanos y la Selección de la Persona Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México. Para considerar válidos los 150 mil apoyos ciudadanos, se requiere que estos provengan de, por lo menos, 17 entidades. Hasta el momento, no se ha dado una comunicación oficial por el Frente Amplio del registro de los 12 aspirantes validados, pero se sigue invitando a la recolección de firmas de apoyo. El próximo 10 de agosto se realizará el Primer Gran Foro. Participan sólo los aspirantes que cumplieron el requisito de 150 mil firmas. Después, del 11 al 16 de agosto, se realiza el primer sondeo de opinión. Sólo participarán en este ejercicio los tres aspirantes punteros. Y del 17 al 26 de agosto se tendrán foros de debate. Tijuana, 17 de agosto. Monterrey, 19 de agosto. León, 22 de agosto. Guadalajara, 24 de agosto. Mérida, 26 de agosto. Posteriormente, del 27 al 30 agosto, se realizará el segundo sondeo de opinión.

MARCELO EBRARD; RESPONDE A XÓCHITL GÁLVEZ “MÉXICO LOS VOLTEÓ A VER MUCHOS AÑOS Y FRACASARON”

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, respondió a Xóchitl Gálvez, después de que la senadora panista aseguró que las corcholatas son aburridas y no prenden. Ebrard dijo: Ya quisieran ¿no? ¡Brincos dieran!. A ellos, México los volteó a ver muchos años, y fracasaron y ya, no tienen ninguna posibilidad, representan al pasado y lo saben. Ebrard Casaubon recordó que ha presentado diversas quejas ante la presidencia nacional de Morena respecto a irregularidades de otros aspirantes del partido, en el actual proceso interno. Nosotros hemos ido presentando muy numerosas evidencias, no tengo la cifra ahorita, pero hemos presentado más propuestas. Por ejemplo, el Plan Ángel ya se los hacemos llegar a la Comisión de gobierno, cuáles son las preocupaciones de la gente, qué pensamos nosotros que habría que tomar en cuenta, y desde luego, todo lo que vamos encontrando que sea contravención a lo que firmamos, se lo estamos entregando al partido, para que ellos tomen las medidas necesarias. El ex canciller dijo que, en algún momento, se tendrán que reunir los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para discutir las características de la encuesta, la cual definirá al abanderado presidencial del partido. Al cumplirse la quinta semana de recorridos por el país, expuso que, hasta el momento, ha visitado 18 entidades, y ha gastado cerca de un millón 200 mil pesos. El corte de la campaña ha sido austero, hemos evitado los eventos desmedidos, desde luego los acarreos y todo este tipo de cosas, seguiremos esa misma tónica, nuestro gasto lo estamos reportando cada semana. Hoy reportaremos el de la semana pasada, estamos en un gasto de un millón 199 mil 522 pesos con 45 centavos, es lo que llevamos al corte, por lo tanto ya desde ahorita les puedo decir que vamos a estar muy por debajo de lo que se autorizó por el partido, y vamos a mantener esa misma tendencia.

MANUEL VELASCO; LAMENTA LA MUERTE DE ALEJANDRO MARTÍ

Manuel Velasco, aspirante del PVEM a la coordinación nacional de Defensa de la Transformación, lamentó la muerte de Alejandro Martí, al tiempo de destacar que una tragedia lo lanzó a luchar por justicia. Lamento mucho la muerte del empresario y fundador de MEXICOSOS, Alejandro Martí, a quien una tragedia lo lanzó a luchar por justicia. La mejor forma de honrar su legado es trabajar por la paz en México. Mis condolencias y solidaridad a sus seres queridos. QEPD.

MIGUEL ANGEL MANCERA; INAUGURA OCTAVA GENERACIÓN DE 10 POR MÉXICO

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señalo que tras cuatro años de haber capacitado a más de mil 150 personas en temas de derecho y técnica parlamentaria y constitucional, el taller legislativo 10 por México dio la bienvenida a su octava generación en el capítulo Ciudad de México. El legislador quien encabezo el evento reiteró que participar en dicho programa de capacitación es un compromiso muy serio que tiene el Senado de la República con las juventudes mexicanas interesadas en generar propuestas para legislar en pro del país, a la vez que reconoció a la Universidad Jurídica y Forense del Sureste por ser la primera institución académica que creyó en el proyecto y que continúa dando validez académica en la formación de juventudes. 10 Por México tiene valor curricular, o sea, su capacitación tiene un respaldo académico, no se trata solamente de que vengan aquí y que al final se les entregue un documento de constancia de asistencia, varios y varias de las compañeras de 10 por México después marcan su línea, su futuro hacia los temas parlamentarios, pero ya con conocimiento de causa, porque acá van a venir a estudiar, ¿eh? Van a tener que estudiar, van a tener que aprender, no es un ejercicio para venir a estar sentados y escuchar e irse. Con una duración de 10 semanas, la nueva generación realizará un ejercicio cercano a la realidad legislativa que se vive día con día en la Cámara Alta, motivo por el cual Mancera Espinosa aseguró que al concluir el programa, las y los nuevos egresados serán capaces de mostrar su grado de habilidades adquiridas. 10 por México surge, por una inquietud. Regularmente se organizan parlamentos juveniles, lo que nosotros advertíamos de esos parlamentos juveniles es que las y los jóvenes venían aquí al Senado y eran legisladores por un día, hacían sus planteamientos, pasaban a tribuna y se iban y cuando les preguntábamos si tenían conocimientos de por qué es que se estaba dando el debate, por qué se hablaba de un dictamen, cuáles eran en todo caso las estructuras de gobierno del Congreso de la Unión, cuáles eran las estructuras de gobierno del Senado de la República, qué significaba cuando se hablaba de la Junta de Coordinación Política o porque es que se conformaba de tal o cual manera la Mesa Directiva no sabía y pues no sabían por qué era muy poco tiempo, porque eran horas por las que nos acompañaban y es un ejercicio que por supuesto que no se puede menospreciar, es un ejercicio importante, pero que necesitaba profundizarse. El legislador agradeció el apoyo de sus homólogos para sumarse como docentes del programa académico, si no de llevarlo incluso a otros estados de la República mexicana. Siempre he reconocido en Ricardo Monreal esa facilidad para estar acompañando proyectos que no tienen un tinte político, sino más bien de formación, de formación de esos cuadros que requiere nuestro país. Así fue como se dio y después otros senadores senadoras apoyaron el proyecto como el senador Añorve, quien llevó 10 por México a Guerrero y allá se desarrolló el capítulo correspondiente, porque rebasó la frontera de la Ciudad de México y llegó a otras latitudes. O como el senador Ramírez Marín que se lo llevó a Yucatán, en donde también se desarrolló de manera exitosa o cuando lo llevamos a Puebla, en donde también fue verdaderamente un éxito. Así les puedo hablar en el ejercicio que se ha hecho en Tabasco o el que se realizó en Jalisco con la Universidad de Guadalajara. Cabe señalar que de 10 por México han emanado más de 200 trabajos legislativos, los cuales no solo quedan presentados en la clausura del taller, sino que muchos de ellos se han presentado de manera formal en la tribuna de la también llamada Casa Pueblo. Van a comprender un poco de lo que se sufre en lo que pareciera que no tiene tanto chiste, van a conocer mucho de lo que está atrás y es como cuando te dicen detrás de cámaras, que hay detrás de las escenas que tú ves en una televisión o en una película, pero esto es detrás de la vida real, ustedes lo van a conocer porque van a estar en las instalaciones del Senado, van a conocer a los actores directos aquí en el Senado y eso nos da mucho gusto.

MARIO DELGADO; EL INE ESTABA DICTANDO MEDIDAS QUE CENSURABAN

El dirigente de Morena, Mario Delgado aseguró que varias de las determinaciones hechas por el Instituto Nacional Electoral (INE), causaban extrañamientos en el partido de cara al 2024 pese a que ha sido respetuoso de las medidas cautelares. Señaló que tenían problemas con dos en especial: que el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudiera pronunciarse respecto al proceso electoral del 2024 ni de los aspirantes, así como de que se prohibiera la venta de mercancía alusiva a Morena. Aseguró que se trataban de medidas que rayaban en la censura. Pues en el segundo caso dijo que se trataba de algo que estaba fuera del control del Movimiento y no era justo que responsabilizara al partido por el ejercicio de la libertad de expresión de sus simpatizantes. Con esto lo que intentan es censurar y limitar la creatividad de nuestros simpatizantes y militantes; bajo ese criterio, cualquier mención en medios de comunicación, o alguna encuesta en favor de cualquier partido tendría que ser cargado a los gastos de campaña de ese partido. Un absurdo. Dijo que el partido guinda ha sido respetuoso de la ley electoral, así como de las medidas cautelares que el INE ha impuesto, como el que las corcholatas hayan renunciado a sus cargos públicos para aspirar por la candidatura presidencial. No así, señaló, los miembros de la oposición, a quienes acusó de utilizar su cargo para sacar provecho en el proceso de selección en el Frente Amplio por México y hacer uso de recursos públicos para sus actos políticos. Qué esperan para renunciar Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Miguel Mancera. Cabe señalar que pese a que el INE dictó medidas cautelares y condiciones para que los recorridos de los morenistas continuaran, la consejera Claudia Zavala aseguró que el proceso morenista estaba violando la ley y dijo que debían ser suspendidas las giras por tratarse de actos de precampaña y campaña.

MANUEL ALEJANDRO ROBLES; PRESENTA DENUNCIA ANTE INE Y FGR CONTRA SANTIAGO CREEL POR PRESUNTA VIOLACIÓN A LA LEY Y USO INDEBIDO DE RECURSOS

El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) informó que interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Contraloría de la Cámara de Diputados para que se inicie una investigación contra el diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por presuntamente violar la ley y hacer uso indebido de recursos. Lo anterior, luego de que el diputado panista se registrara como aspirante a encabezar la coordinación del Frente Amplio por México (FAM). Estuve en el INE para pedir que se inicie este recurso, porque desde la titularidad del Poder Legislativo no se puede estar jugando en un partido político para ser postulado por la coalición de partidos de la derecha, y violar de manera flagrante la ley. El legislador sostuvo que Creel Miranda ostenta de manera ilegitima la presidencia de la Cámara de Diputados y está ejerciendo más de 20 millones de pesos por día mientras busca ser el candidato presidencial de la oposición y el cargo de presidente de la Mesa Directiva requiere imparcialidad y unidad. Robles Gómez sostuvo que Creel Miranda ha conducido la Cámara de Diputados como si fuera la trinchera del PAN. Indicó que ya agotaron la diplomacia parlamentaria, la cual ha sido una constante, e incluso le han hecho un exhorto y un emplazamiento para que pida licencia y renuncie a la presidencia de la Cámara de Diputados, pero no les quedó de otra más que recurrir a las autoridades. En Morena, los políticos que pretenden contender en las elecciones del 2024 se han separado de sus cargos. Dijo que espera el llamado del INE y la FGR para ratificar su denuncia, aportar más pruebas y que ordenen a Santiago Creel dejar la presidencia de la Cámara de Diputados.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; IMPULSA INICIATIVA PARA PRECISAR TÉRMINO DE LOS TRABAJOS DE LA LXV LEGISLATURA E INICIO DE LXVI EN 2024

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, informó que impulsa una iniciativa que reforma el artículo 65 de la Constitución, a fin de precisar y aclarar el término de los trabajos de la LXV Legislatura y el inicio de la LXVI, que será conformada por las y los legisladores electos en los comicios de 2024. El diputado detalló que actualmente la Ley plantea que, cuando el presidente de la República inicie su encargo el primero de octubre, el Congreso se reunirá a partir del primero de agosto, lo que genera un conflicto debido a que los integrantes de la LXV legislatura aun estarán en funciones. Lo anterior, debido a que la reforma constitucional de 2014, en materia político electoral, generó un error al no precisar lo que acontecería con el periodo de la legislatura que inició en 2021 y terminaría sus funciones en 2024, por lo que consideró necesario precisar los tiempos y garantizar el desarrollo de las tareas legislativas. Moreira Valdez explicó que el periodo de cada legislatura es de tres años, y la actual fue electa por un periodo completo que comprende del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024; por ello, es importante corregir, a la brevedad, dicha laguna en el marco constitucional. En el proyecto de decreto, el líder parlamentario propone establecer que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias, independiente de la fecha en que inicie su gestión el presidente de la República. Consideró que la reforma realizada al artículo 65 Constitucional, publicada en febrero de 2014, mediante la cual se le adicionó excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el Artículo 83, en cuyo caso se reunirá el 1º de agosto, no tuvo fundamentación expresa en el dictamen del cual conoció el Senado de la República el 3 de diciembre de 2013 ni justificación al aprobarse en la Cámara de Diputados. Refirió que su iniciativa se encuentra desde marzo del presente año en espera de ser dictaminada en la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el legislador de Morena, Juan Ramiro Robledo Ruiz.

JESUS ZAMBRANO; MARTÍ BATRES MIENTE: LA CDMX SIGUE SIENDO UN DESASTRE

El Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva aseguró que la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el actual regente de la Ciudad de México, Martí Batres, sólo han mentido sobre las prioridades de su gobierno, pues ambos aseguran que el Sistema de Transporte Colectivo Metro sigue siendo la prioridad y sólo han mentido a las y los usuarios, ya que las distintas líneas siguen presentando irregularidades y atrasos en el servicio. Son puras mentiras del ahora jefe de gobierno Martí Batres, sólo quiere tapar el mal gobierno que dejó su antecesora Claudia Sheinbaum, jamás les ha importado el Metro y en el Metrobús no se les dio mantenimiento, sólo quieren engañar a las y los capitalinos diciendo que es prioridad, son puras mentiras, lo que ellos quieren es hacerse notar, las líneas siguen presentando atrasos de varios minutos y las y los usuarios siguen reportando fallas en el servicio. El jefe de gobierno asegura que modernizará la línea 9 y 3 del Metro, dice que es su nuevo proyecto, pero esto debió hacerse desde el gobierno de Claudia Sheinbaum. Durante su mandato donde se presentaron muchas irregularidades, la caída del tramo elevado de la línea 12, humo en las estaciones, retraso de los trenes, saturación de personas y todo a consecuencia de la falta de mantenimiento; sin embargo, ella estaba más ocupada violando la ley electoral y haciendo actos de campaña, haciendo mega eventos gastándose el recurso que debía ser para el mantenimiento del transporte público y ahora Martí Batres quiere tapar esos malos actos.

DIPUTADO LUIS ESPINOSA; NECESARIO MODIFICAR EL MARCO LEGAL PARA EVITAR QUE SE EMPALMEN DOS LEGISLATURAS EN AGOSTO DE 2024

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, consideró que se debe realizar una modificación al marco legal para evitar que se empalmen dos Legislaturas en agosto de 2024. Nosotros estamos porque haya una modificación reglamentaria que resuelva está laguna en la ley, que se les fue a todos, pero creo que desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y con voluntad política tendremos todos que entender que la viabilidad legislativa y democrática del país debe continuar. En la reforma constitucional de 2014, en materia político electoral, se generó un error al no precisar lo que acontecería con el periodo de la legislatura que inició en 2021 y terminaría sus funciones en 2024, lo que si se hizo en el caso del presidente de la República. El líder parlamentario aseguró que la coalición Va Por México (PAN, PRI y PRD) no está en la lógica de que haya una parálisis legislativa o algo que dañe al Congreso. Comentó que los tiempos ya no darían en materia electoral para una modificación. Ya pasaron los tiempos, porque ya estamos con el inicio de la contienda electoral 2024, pero, habrá que subsanarlo, porque si no, con el vacío de la ley tendríamos mil diputados en funciones, si nos fuéramos a la aplicación estricta de la norma. Espinosa Cházaro aseveró que hay voluntad de todas fuerzas políticas para que no haya un problema o un caos Legislativo, pero no hemos aterrizado cómo podría resolverse este vacío. Explicó que cualquier diputado puede decir yo fui electo por tres años que acaban hasta la fecha. Desde mi punto de vista, primero en tiempo, el derecho, los que ya eran diputados no pueden dejarlo de ser porque hubo una ley mal redactada.

DIPUTADO MARCOS ROSENDO MEDINA; OPOSICIÓN REVIVE FIGURAS NEOLIBERALES EN BUSCA DE PRIVILEGIOS

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) criticó a la oposición por rescatar a figuras políticas del pasado neoliberal relacionadas a un sinnúmero de eventos de corrupción en contra del pueblo mexicano. Denunció que este grupo político de oposición busca retornar a épocas de privilegios para unos cuantos, y puso, a manera de ejemplo, las declaraciones recientes del ex presidente Vicente Fox, quien cuestionó los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sólo hay que recordar que él y su familia, de la mano de funcionarios públicos de aquel gobierno, permitieron un ejercicio indebido de recursos públicos durante su gestión. Tráfico de influencias y negocio abierto de producción de medicamentos a particulares; el denominado grupo Amigos de Fox que financió de manera ilegal su campaña electoral; los negocios de los hermanos Bribiesca a través de Oceanografía. Medina Filigrana acusó a la derecha de intentar eliminar los programas sociales que apoyan a la población vulnerable, como los adultos mayores, jóvenes, estudiantes y personas con discapacidad. Cuestionó las declaraciones de Fox Quesada, quien calificó de huevones a los beneficiarios de programas sociales, y advirtió sobre la amenaza que para los más necesitados representa la oposición en las próximas elecciones de 2024. Los programas sociales que apoyan a las personas más vulnerables de nuestro país nada tiene que ver con el calificativo de huevones; los adultos mayores han destinado el mayor tiempo de su vida a realizar acciones a favor del país y es, ahora, un derecho que han adquirido; madres solteras, menores de edad en escuelas, universitarios con sus becas; que hoy, son una prioridad para el gobierno federal. El diputado contrapuso dos visiones de país: el proyecto conservador que busca mantener sus privilegios a costa de los derechos de la población, y el proyecto de la Cuarta Transformación que busca transformar la realidad y garantizar una vida digna para todos. Resaltó los avances como el aumento al salario mínimo en todo el país, así como el combate a las acciones de corrupción, entre ellas, la ordeña y distribución de combustible obtenido de manera ilegal.

RUSIA; ATACA PUERTOS DEL DANUBIO Y UCRANIA LANZA NUEVOS DRONES CONTRA MOSCÚ

Rusia dirigió por primera vez sus ataques contra el sector agrícola ucraniano hacia un puerto en el río Danubio y destruyó varios almacenes de grano de Ucrania, que a su vez atacó de nuevo con drones la península de Crimea y Moscú. El ataque ruso se produjo contra el puerto de Reni en el río Danubio con unos 15 drones iraníes Shahed-136, según el jefe de esta comunidad limítrofe con Rumanía, Igor Plejov. El bombardeo duró casi cuatro horas durante la madrugada, dijo el Mando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

