Dos jóvenes en Arizona, Estados Unidos fueron sentenciados a prisión federal por intentar contrabandear rifles estilo AK-47 a México.

Así lo informó la oficina del fiscal federal de Distrito de Arizona en un comunicado.

Se trata de Manuel de Jesús Guzmán, que el 21 de junio recibió 18 meses de prisión, y de Joshua Francisco Méndez sentenciado el 26 de julio a 12 meses y un día de cárcel.

Las sentencias serán seguidas por tres años de libertad supervisada.

Lo anterior, luego de que Guzmán y Méndez, de 19 años, intentaron salir de Estados Unidos e ingresar a México el 7 de junio de 2022 a través de la puerta peatonal en el puerto de entrada DeConcino en Nogales y Arizona.

Durante una búsqueda en la inspección secundaria, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza localizaron cuatro rifles pegados a sus cuerpos: dos Romarms WASR-10, un Century Arms VSKA y un Century Arms BFT.

“Las armas de fuego que Guzmán y Méndez pretendían cruzar la frontera tienen prohibido exportarse de Estados Unidos a México sin una licencia válida. Ni Guzmán ni Méndez tenían una licencia válida ni ninguna otra autoridad legal para exportar las armas de fuego a México”.

