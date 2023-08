“Que no ande de perdona vidas”, reta Xóchitl Gálvez a AMLO

Tras asegurar que con el amparo concedido por un juez para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador baje de sus conferencias las expresiones que ha señalado en su contra, Xóchitl Gálvez aseguró que sigue “bateando en hit y haciendo carreras”.

Desde Nuevo León, la aspirante a construir el Frente Amplio por México, lanzó un reto al primer mandatario: “yo le digo desde aquí que no ande de perdona vidas, que si hay elementos que la autoridad actúe y lo haga apegado a la ley, verá que no hay nada, solo su miedo, porque ya vio que la esperanza no le pertenece, la esperanza cambió de manos y ahora nos pertenece”, aseguró.

Xóchitl Gálvez reiteró que no le tiene miedo al Presidente, “usted está apanicado por el sentido de las encuestas, en 11 días crecí cuatro puntos”, declaró.

La senadora aclaró que el amparo no está en contra del derecho de réplica que tiene el primer mandatario como persona ni a quitarle su libertad de expresión, simplemente se le prohíbe dar a conocer información confidencial de ella y de todos los mexicanos.

“El Presidente es el hombre más poderoso de este país, tiene acceso a información que la tiene que manejar de manera confidencial y privada, por eso yo le digo al presidente que no me perdone la vida, que si él cree que yo he cometido un delito que me denuncie, presenten las pruebas; no va a encontrar en mis cuentas depósitos ilegales, no va a encontrar departamentos en Nueva York ni en París ni va a encontrar cuentas especiales en las Islas Caimán, soy una mujer honesta, soy una mujer trabajadora”, señaló.

Dijo que el primer mandatario no puede hacer uso de la información que como presidente tiene acceso, “él confesó públicamente que alguien le envió esa información, por eso también este amparo le obliga al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria y a la Secretaría de Hacienda, a no entregarle al Presidente esa información”, que sólo se entrega, enfatizó, cuando un juez la requiere.

Dijo que López Obrador no tiene que ir a demandar al juez ni acusarlo, “ya llegó el momento que entienda que es el presidente de este país y tiene que respetar la Ley”.