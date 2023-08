El futbolista mexicano Edson Álvarez saldrá de las filas del Ajax para poder firmar con la escuadra del West Ham de la Premier League.

Los movimientos en el mundo del balompié internacional siguen sucediendo y en esta ocasión se trató del futbolista mexicano, Edson Álvarez quien dejará a la escuadra del Ajax para poder integrarse al conjunto del West Ham perteneciente a la Premier League.

Lo anterior después de que comenzaran a circular los rumores sobre su supuesto fichaje con el Borussia Dortmund el exjugador del América está a nada de salir de la Eredivisie para firmar con el conjunto de Londres.

Tras cuatro años con el Ajax está en camino para cerrar el contrato con el West, pues este equipo inglés está en la búsqueda del reemplazo de Declan Rice después de que se marchó con el Arsenal.

EXCLUSIVE: Édson Álvarez to West Ham, here we go! Verbal agreement with Ajax for total package around £34/35m fee 🚨⚒️🇲🇽 #WHUFC

Álvarez will fly to London in the next 24 hours in order to undergo medical tests and sign contracts.

Personal terms agreed as revealed on Saturday. pic.twitter.com/rWHO81cKQN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023