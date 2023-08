Summer Slam, ‘El evento más caliente del verano’ (como lo llaman ellos). Llegaba el momento de presenciar el próximo PPV por parte de WWE y en esta ocasión era el turno de uno de los eventos emblema de la compañía:, ‘El evento más caliente del verano’ (como lo llaman ellos).

El evento se realizó el pasado 5 de agosto en el enigmático Ford Field, estadio donde se llevó a cabo el lejano WrestleMania 23 en la ciudad de los motores, Detroit, Michigan.

Entre la cartelera de peleas pactadas resaltaban importantes nombres como Drew McIntyre, Seth Rollins, Brock Lesnar e incluso la joven promesa, el influencer Logan Paul, entre muchos otros.

Aquí un resumen de cada lucha:

El evento daba inicio con el combate entre Logan Paul y Ricochet y vaya tremendo combate, no hubo mejor manera de iniciar esta fiesta que con este llamado ‘Spotfest’ donde ambos luchadores se lucieron con movimientos aéreos para finalmente con un contundente puño limpio a la cara de Ricochet, Logan Paul se llevó la victoria.

Cody Rhodes vs Brock Lesnar, con esta lucha se cerraría la trilogía en la rivalidad de estos luchadores, misma que se ha estado construyendo durante los últimos 4 meses, fue por completo un combate feroz, físico y donde los azotes y movimientos cuerpo a cuerpo no cesaron, fue hasta que la ‘Pesadilla Americana’ Rhodes aplicó su finisher llevándose la victoria y consiguiendo el respeto de Lesnar, momento que dejó en alto el nombre de ambas superestrellas.

Summerslam Battle Royal, algunos consideraron este combate como relleno, pero hay que aceptar que siempre es entretenido ver a decenas de atletas en un ring dándose con todo hasta que solo quede uno, en este caso LA Knight fue el último hombre en pie dentro del ring eliminando a nombres como Sheamus o Aj Styles.

Shayna Baszler vs Ronda Rousey, el pasado de ambas luchadoras recae en que las dos fueron campeonas en el deporte MMA así que, por qué no arreglar sus asuntos con un combate al mero estilo MMA y a puro puño limpio, sonaba un combate interesante, lo malo es que en la práctica no fue tan emocionante como se esperaba, ambas atletas se dieron duro, sin embargo, al ser algo más técnico no avivó mucho a las masas que coreaban ‘This is boring!’ (Esto es aburrido).

Luchas titulares en Summer slam

El general del ring Gunther vs. McIntyre por el Campeonato Intercontinental, sabíamos que un combate con estos nombres representaría un choque de titanes, tanto el austriaco como el escocés dieron una pelea de pesos pesados, llena de machetazos y golpes directos sin medirse, aunque la gente tenía la esperanza de ver a McIntyre como campeón Gunther se impuso reteniendo el título y su conteo de 420 días reinando continua.

Seth Rollins vs. Finn Balor por el Campeonato Mundial Completo, con el objetivo de Balor vengar su reinado robado en 2016 después de que el mismo Rollins le dislocó el hombro, obligándolo a dejar el título universal vacante un día después de haberlo ganado, en esta ocasión el combate se notó muy personal, pero lleno de movimientos alucinantes que solo estos dos showmans pueden brindar, sin duda grandes atletas técnicos donde el resultado sería Rollins reteniendo su título.

Para el Campeonato Mundial Femenil se pactó una triple amenaza entre la campeona Asuka, Bianca Belair y Charlotte Flair, fue un combate llamativo, las triples amenazas tienen algo que raras veces decepcionan, las tres atletas dieron un gran espectáculo con movidas propias siendo Belair la ganadora y convirtiéndose en la nueva campeona.

Sin embargo, la sorpresa de la noche fue la aparición de la ganadora del ‘Money in the bank’ Iyo Skym canjeando dicho contrato haciendo oficial un combate uno a uno contra la nueva campeona llevándose consigo el campeonato y siendo ahora Skym la campeona.

Tres campeonas femeninas en una noche, vaya locura.

El evento estelar de la noche, por el Campeonato Universal y el título de ‘Jefe Tribal’, Roman Reings se medía con Jey Uso en un combate ‘tribal’ donde mesas, sillas, palos de kendo y demás objetos se hicieron presentes para doblegar los cuerpos de estos atletas.

Aún con la aparición de Solo Sikoa a favor de Reigns, Jey Uso llevaba la delantera, fue cuando parecía que Uso ganaría que aparece su hermano Jimmy traicionándolo y dándole la victoria a Reigns reteniendo el título y manteniendo su nombre como Jefe Tribal.

Summer Slam se mantiene como uno de los eventos clave de cada año en la WWE junto a Royal Rumble y Wrestlemania, teniendo este año una asistencia total de 59,194 fans presentes en el estadio, más el conteo de personas presenciando el evento vía streaming.

OD