En redes se viralizó una joven luego de criticar el lenguaje inclusivo utilizado presuntamente en oficinas; utiliza Ipad para “hablar”.

A través de Twitter Mary (@Mari_Arnaiz_) compartió una publicación en la que demostró presuntamente el lenguaje inclusivo que utilizan en oficinas y, el cual refirió que para nada es incluyente, por lo que tuvo que hacer uso de su Ipad para poder comunicarse.

Según mencionó la joven que tras ir a una oficina aparentemente de gobierno a realizar un trámite, en el vidrio de la ventanilla había una cartel que tenía escrita la frase:

“Todes les persones serán atendides pronto” , esto en alusión a usar un lenguaje inclusivo.

Sin embargo, Mery, refirió que este no le gustó para nada por lo que comenzó a comunicarse por medio del Lenguaje de Señas con quien la atendía, pero cual fue sus sorpresa que no le entendían, de tal manera que llamaron a otra empleada y tampoco.

Tras ello, sacó su Ipad para escribir lo que quería decir , pero esto no fue de una manera “entendible” para quien le brindaba la atención, pues el texto estaba en braille – sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas-.

Al ver que no la comprendían, Mary comentó que prefirió hablar, en tanto que mencionó:

“Perdone señorita pero eso no es inclusión. Poder entender Lenguaje de Señas, saber Braille, tener rampas para sillas de ruedas, tener a alguien que pueda ayudar a personas con muletas y bastones y más eso si es inclusión”.

Posteriormente a la par que, cuestionaba lo escrito en el cartel ,señaló que otra empleada sutilmente lo quitó.

Mary , finalizó mencionando que tal vez muchos no estén de acuerdo con su crítica pero dejó en claro que “el idioma español es perfecto que no merece tanta PAYASADA”, la cual incluso afirmó que ha trascendido en los nuevos y polémicos libros de texto de la SEP , que presuntamente incluyen el ‘virus del comunismo’.

Tras ello, como era de esperar su publicación que al parecer es una cadena en redes para denostar el lenguaje inclusivo y ahora los libros de texto, se viralizó y ha sido criticada en redes, tan es así que la actriz Regina Blandón se pronunció al respecto.

En un hilo en Twitter mencionó que para “aleccionar” a alguien más primero hay que tener conocimiento de causa de lo que se habla:

Ahora: “Las personas” es un género neutro. No es necesario usar “e”. De hecho, es una buena opción para quienes no desean utilizar el lenguaje inclusivo. Hay que informarse bien si queremos “aleccionar”, Mari. Y recuerda que una lucha no invisibiliza otra”.

Ahora:

