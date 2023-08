En redes se viralizó un audio sobre la nueva versión del tema “Frágil” de Yahritza y Su Esencia; incluye declaraciones sobre México.

Luego de que hace unos días el nombre de Yahritza y su Esencia se volviera tendencia derivado a las declaraciones que hicieron los integrantes de la agrupación en las cuales denostaron a México, ante eso internautas criticaron severamente a los cantantes al grado de referir que ya no serán bien recibidos en nuestro país.

Y es que, el grupo mencionó que no les gustaba la comida mexicana y preferían la de Washington porque era mejor y más picante , y también refirieron que la CDMX era muy ruidosa.

“Pues a mí la neta, yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida de aquí, me gusta más de dónde venimos, la neta le da un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando.

En cuanto a la Ciudad de México, Yahritza mencionó que es ruidosa ya que no la “dejan dormir”.

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta aquí, está bonito”

Por su parte Jairo también hizo una observación a la comida la cual no le gusta mucho ya que él solo come pollo y nada de picante.

“Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nada más como pollo, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.

Por lo anterior como era de esperarse le llovieron críticas a los tres cantantes y no obstante algunos internautas han utilizado sus confesiones para hacer “leña del árbol caído”.

Tal fue el caso de Juan Hernández (@jhonjhz) quien cambió la letra “Frágil” gracias al IA.

En el nuevo tema se escuchan las declaraciones de los tres integrantes y en el clip que es básicamente el mismo que de la canción original, se agregaron algunos extractos de los videos que captaron el momento en que Jario, Yahritza y Armando fueron a comer tacos y les dieron el “chesquito” en bolsa – al cual le hizo el “fuchi” la cantante-.

Al final, también se muestra el momento en el que Federico de la Familia Peluche menciona:

“La fina , pasen a ver a la duquesa de Bulgaria” .

Como era de esperarse, tras el creativo ingenio que tuvo Juan para darle un giro “chusco” al famoso éxito del trío de hermanos de regional mexicano que se formó en Yakima, Washington ante sus comentarios, el clip se viralizó , pues ha alcanzado 9 millones de reproducciones, 732 mil me gusta y diversos comentarios como :

“Había escuchado cosas geniales,pero esto se la voló”

“se escucha mejor que la original, La finaa jajaja”.

“Pasada de lanza, esta versión, neta no sabia que cantaba, pero ahora ya se, mejor esta versión”.

“Excelente, les quedó la letra, a nuestro México se le respeta”.

Sin embargo, si aún no has escuchado este “nuevo” tema a continuación te dejamos el video:

