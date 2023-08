La futbolista Mia Fishel le dice adiós al conjunto de los Tigres para sumarse a las filas de la escuadra del Chelsea Femenil.

Los movimientos en el futbol mexicano e internacional siguen ocurriendo y en esta ocasión se trata de la futbolista estadounidense Mia Fishel quien decidió decirle adiós a la escuadra de los Tigres para sumarse a las filas del conjunto del Chelsea Femenil.

La jugadora llegará a su nuevo club para formar parte de ellas en esta temporada que abarcara del 2023 al 2024:

“Al crecer, este fue el equipo que me hizo quien quería ser. Quiero ser parte de esta historia, en la Champions League y dominar. Estoy bendecida y emocionada de convencer este viaje con el Chelsea”, expresó la futbolista para los medios de comunicación.

Por medio de las redes sociales, las amazonas decidieron despedir a su exjugadora con unas palabras y un video que le dedicaron:

“¡Gracias por todo, Big Fish”, se leyó.

¡Gracias por todo, Big Fish! 💛🐟🔝

So long, and thanks for all, @miafishel10. 💛🐟🔝 pic.twitter.com/JHMzJ9VCOF

— Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) August 4, 2023