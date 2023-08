Usuarios en redes se encargaron de reportar la mañana de este miércoles la caída de la red sociales WhatsApp.

La mañana de este miércoles varios usuarios en redes se encargaron de reportar los problemas que han presentado con la aplicación WhatsApp, pues informaron su caída al no poder enviar ni recibir mensajes.

Los mismos internautas decidieron crear revuelo en redes para reportar esta falla y no tardó en llegar la ola de memes, algunos de estos fueron los siguientes:

“TODO EL MUNDO llegando a twitter para comprobar que se ha caído whatsapp”.

TODO EL MUNDO llegando a twitter para comprobar que se ha caído whatsapp pic.twitter.com/7Dt9AItOr5 — ًً (@maarcoofdezz) August 2, 2023

“Yo intentando mandar un WhatsApp “.

“Todos corriendo a twitter para comprobar si se cayó #WhatsApp”.

Todos corriendo a twitter para comprobar si se cayó #WhatsApppic.twitter.com/IcSuvW2CGc — Pepe Minogue ✨ (@Ppluche_Martini) August 2, 2023

“Eh no mamen, no jala #WhatsApp, necesito trabajaaaar, me van a correr”.

Eh no mamen, no jala #WhatsApp, necesito trabajaaaar, me van a correr 😫 pic.twitter.com/o02fXkfAec — Isabel G. (@yoyogtrrz) August 2, 2023

“Yo yendo a twitter a ver si se cayó whatsapp o si es mi celular/wifi”.

Yo yendo a twitter a ver si se cayó whatsapp o si es mi celular/wifi. pic.twitter.com/mx97fzk503 — 𝔑𝔬𝔞𝔥 ℜ𝔞𝔪𝔦𝔯𝔢𝔷 (ᴴᴱ/ᴴᴵᴹ) (@Dayki0o) August 2, 2023

Hasta el momento el servicio de esta aplicación se encuentra intermitente, aun no se reporta que haya quedado listo.

KA