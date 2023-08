Una mujer tomó la decisión de denunciar a su exnovio por haber golpeado a su perrita, lo que provocó que esta perdiera la vida.

Una mujer tomó la decisión de romper el silencio para denunciar a su exnovio quien golpeo brutalmente a su perrita de 8 meses de edad, lo que hizo que esta perdiera la vida a pocas horas de las agresiones.

Lo anterior fue contado por medio de su cuenta de Twitter (@PamENiebl) en la que mediante un hilo contó a detalle esta situación que la ha lastimado desde el mes de marzo del año 2021:

“Salimos al cumpleaños de un amigo de la industria donde trabajábamos y regresamos en la madrugada al depa donde vivíamos, Francisco me dijo que saldría a sacar a la cachorra misma que me regaló 6 meses antes, se salió con ella y como a los 20 minutos regresaron”, escribió.

Posteriormente, subrayó que cuando vio entrar a su cuarto a su mascota la vio mal, ya que le costaba respirar y tenía sus ojos tristes:

“Le comenzó a salir un líquido transparente con un olor bastante fuerte y feo (como a pescado) de su rabito, le pregunté a él qué había sucedido, si había visto si se había comido algo en la calle y él me contestó mil veces que no sabía qué había pasado, solo lo veía muy agitado”, relató.

Al ver esto, la mujer decidió llevar a su perrita al veterinario para qué la revisarán:

“Salieron dos personas; el doctor y su asistente, subieron a Mila y aproximadamente 5 minutos después bajo el asistente y nos dijo que le estaba dando un paro respiratorio y en 5 minutos más bajaron los dos para decirme que Mila ya había fallecido”, lamentó.

Tras la noticia, ella le preguntó al doctor que era lo que había sucedido y él le explicó que se trataba de Neumotórax:

“El veterinario me dijo que le había entrado aire a sus pulmones de una forma no convencional, es decir, que tenía el hígado y los pulmones reventados por dentro y que solo existían dos posibilidades: 1. Golpes demasiado violentos o 2. Que la hubieran atropellado”, mencionó.

Ante esta situación el doctor le recomendó que le hiciera una necropsia al cuerpo de su perrita, sin embargo, ella por descarte supo que su exnovio la había maltratado por lo que lo enfrentó y le dijo que sabía lo que había hecho:

“Sabía lo que había hecho y no regresé al departamento. Esa noche la pase en casa de mi familia, por supuesto no pude dormir. Ese mismo día, sábado, recibí una llamada suya en donde me pedía perdón y me decía que sentía que se quemaba por dentro, que por favor no lo abandonara”, detalló.

Más tarde ella contó que habló con la mamá de su exnovio quien le sugirió que revisara las cintas de grabación de las cámaras de seguridad de su edificio, a lo que ella hizo caso y pidió el video:

“Aquí seré breve porque el video se explica por sí solo, 2:34 minutos de golpiza; patadas, puñetazos, azotes, etc. Lo dejaré en dos partes, hasta que suben al elevador y ella ya estaba muy mal”, describió.

decidí ir por ropa al departamento y aproveché para pedir los videos de seguridad. Aquí seré breve por que el video se explica por sí solo, 2:34 minutos de golpiza; patadas, puñetazos, azotes etc. Lo dejaré en dos partes, hasta que suben al elevador y ella ya estaba muy mal. pic.twitter.com/IPznKTQjUA — La chula (@PamENiebl) August 1, 2023

De igual manera, reveló que al querer borrar las fotografías de su exnovio de su celular descubrió que su perrita había sido víctima de sus agresiones desde meses antes y adjunto algunas fotografías de ello:

Pero la cosa no acabo ahí; mientras decidí eliminar todas sus fotos, solo dejé las fotos de Mila y al quedar solo eso me di cuenta que no fue un evento aislado sino que fueron meses de maltrato hacía ella. Dejó algunas fotos de cada agresión y de la tortura pic.twitter.com/iSW1K9ACiJ — La chula (@PamENiebl) August 1, 2023

Asimismo, confesó que recientemente se enteró que tiene otra perrita a la cual supuestamente le había roto una pierna:

“Personas en común me lo hicieron saber y en sus RRSS no aparece rastro de la perrita desde diciembre 2022. Espero que le ayuden a esa cachorrita a no terminar como Mila y si es que ya tuvo el mismo final, que hagan justicia por Mila y por ella”, pidió.

Por último, agregó que su exnovio utilizó su amor para dañarla, por lo que decidió hablar para su sanación y para exigir justicia por su perrita:

“Sé que lo que estoy haciendo es un gran riesgo, temo por los resultados o consecuencias que esto pueda traerme, pero también estoy segura que si algún animalito y/o persona corrieran algún peligro así, desearía que alguien me advirtiera”, concluyó.

