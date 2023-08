La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) tener acceso a su carpeta de investigación y con ello presentar todas las pruebas y documentos que la autoridad le solicite.

“Es un escrito a la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción para poder saber de qué se me acusa, el que nada debe nada teme, soy una empresaria desde hace 31 años, todos mis contratos están en orden, tengo mis declaraciones fiscales anuales, son las empresas de la familia, son empresas chingonas.

Me parece raro que después de cinco años que dejé la delegación, ahora salgan con que tengo algo indebido, no hay enriquecimiento, no soy millonaria, no tengo dinero ilícito, lo poco que tengo lo he conseguido trabajando como lo hacen muchos mexicanos en este país”, expresó la aspirante a la candidatura de la oposición a la Presidencia al llegar a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México.

Enfatizó en que está en total disposición para entregar cualquier documento, o lo que quieran saber las autoridades de sus cuentas o patrimonio.

Gálvez afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió cuando dijo que 70% de los contratos que recibieron sus empresas fueron de clientes radicados en la entonces delegación Miguel Hidalgo.

“Mi empresa tiene 31 años de existir, es absolutamente falso que el 70% de los contratos…yo te podría decir que ahorita el 80% están en los centros turísticos, en Los Cabos, en Cancún, en Guadalajara porque la Ciudad de México se colapsó, no hay chamba en la Ciudad de México.

“Entonces, pues la verdad es que nosotros dedicamos a hacer hoteles o sea no es cierto, es falso y no hay un solo contrato de mis empresas con la delegación Miguel hidalgo”, sostuvo la senadora.

Morenista acusa a Creel de tener aviadores

El diputado Alejandro Robles (Morena) presentó denuncias ante la FGR, el INE y en la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados en contra del presidente de la mesa directiva, Santiago Creel Miranda (PAN) por tener una estructura de “aviadores” que cobran en el Palacio Legislativo sin trabajar en ese lugar.

Señaló que se trata de operadores políticos al servicio del panista que tienen como misión recaudar las 150 mil firmas que Creel necesita para encabezar

el Frente Amplio por México y que estarían ganando un sueldo que va de los 38 mil a los 90 mil pesos.

“Es necesario que se realicen las investigaciones necesarias para determinar si Creel cuenta con ese equipo de personas, en caso de ser real, el diputado panista estaría faltando a las normativas”.

