El aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado, exigió a la empresa contratada para manejar la plataforma que registra los apoyos, le entregue su certificado de que ha obtenido las 150 mil firmas de apoyo.

El panista consideró que la compañía Hubox, contratada para llevar a cabo el registro de simpatías, tiene severos problemas en términos de software.

Cuestionado sobre la confiabilidad del proceso interno para seleccionar a quien encabece el Frente y se convierta en el candidato a la Presidencia por la oposición, el exsenador y exdiputado prefirió no especular sobre si hay “dados cargados”.

Sin embargo, Preciado alertó que si el Frente simula realizar un proceso transparente acabará con la única diferencia que tienen con las llamadas corcholatas y la oposión y que es un proceso legítimo de selección.

En conferencia de prensa sostuvo que fue el primero de los aspirantes en conseguir las 150 firmas de apoyo, lo cual consiguió el 24 de julio a las 3:31am, cuando les dieron acceso a la plataforma.

“Esperé el tiempo suficiente para que la empresa me entregara mi certificado y al día de hoy no me han dado una sola cita para eso, yo desde el primer día que fue el 24 de Julio a las 3:31 de la mañana que nos dieron acceso a la base de datos, al abrirla yo confirmé que ya tenía mis 150 mil firmas más uno y que ya no se podía registrar más”, dijo Preciado.

Al día siguiente, continuó, la plataforma colapso y decidió acudir ante un notario público para que certificara que él había llegado a la meta de obtención de apoyos.

Reclamó que no ha podido obtener una respuesta de parte de la empresa Hubox, que lo han dejado sin respuesta a través de un número de atención y no ha podido obtener ni siquiera la dirección física de la compañía para intentar acudir personalmente.

“Quien me ha venido apoyando para que me atienda la empresa ha sido nuestra secretaria general (del PAN) Cecilia Patrón Laviada, pero lamentablemente hasta este momento la empresa no me ha dado una sola cita, no me ha mandado mi certificado como habían quedado que cuando llegáramos a las 150 mil.

“Y yo por cuidar el proceso decidí guardar el documento para esperar que me certificaran, pero hoy veo lamentablemente que eso no ha sucedido.

“Yo quiero pedir a la empresa que ya se deje de cosas, que permita que todos los candidatos sepan cuántas firmas llevan y que obviamente ya dejen de estar manipulando el sistema porque de lo contrario van a echar a perder el proceso”, expresó Preciado.

RM