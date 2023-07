Este lunes por medio de su cuenta de Instagram se dio a conocer la muerte de Paul Reubens quien a lo largo de su carrera fue actor, comediante, escritor y hasta productor.

Uno de los personajes que lo lanzaron a la fama fue el de Pee-wee Herman.

En el mensaje dado por medio de su red social se informó que tenía cáncer desde hace algunos años, enfermedad que mantuvo en privado.

“Paul con valentía y en privado luchó contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de carácter notable y generosidad de espíritu”, se lee en la publicación.

Adicional a esto, el actor dejó una carta póstuma a su equipo disculpándose por no revelar su enfermedad en los últimos seis años.

“Acepten mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”, mencionó.

El originario de Nueva York creó el personaje de Pee-Wee Herman pero no fue hasta 1981 que presentó su show.

De igual forma HBO albergó un programa especial y hasta el cine llegó.

LDAV