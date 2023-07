El presidente Andrés Manuel López Obrador, admitió que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, son los únicos que le pueden competirle a Morena en las elecciones para la presidencia en 2024. Ambos militantes de Movimiento Ciudadano (MC) podrían competir durante las elecciones en el 2024. Asimismo dio a conocer que el acueducto El Cuchillo II cuenta con un avance del 70 por cierto en su construcción. La obra beneficiará a alrededor de 500 mil habitantes de la zona conurbada de Monterrey. López Obrador señaló la urgencia de concluirla para evitar la escasez de agua potable durante septiembre. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este acueducto cuenta con un presupuesto federal de 4 mil 743 millones de pesos y la ejecución se llevan a cabo en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ARRANCA EN PUEBLA CARAVANA PARA VISIBILIZAR Y MOVILIZAR CONCIENCIAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, encabezó el arranque en Puebla de la Cruzada en contra de la Trata de Personas y la Violencia, para visibilizar este delito y mover nuestra conciencia. Expresó que la sociedad debe estar consciente de que esta situación existe en el estado y que es eslabón de una cadena de violencia en contra de las mujeres y adolescentes. Declaró que la trata es quizá el delito menos visibilizado y aunque las autoridades tienen mucha responsabilidad en esta materia, también es un asunto de la sociedad, porque nadie debe violar el derecho de libertad con el que nacimos todos. No tiene por qué un ser humano imponer su fuerza de cualquier tipo en contra de una persona para vulnerar su libertad esclavizarla explotarla y corromperla, por eso es este llamado; pasaron 300 años para lograr la paridad y la igualdad, no debemos permitir que pasen 300 años para actuar en contra de la trata. Mier Velazco puntualizó que este ejercicio busca coadyuvar en la construcción de un nuevo trato social en el que se persiga y, eventualmente, se termine con este delito y sus responsables. Informó que se la movilización se realizó de manera simultánea por once municipios de la entidad federativa para avanzar, de manera contundente, en crear conciencia social sobre este panorama ilegal que se ubica entre los principales que aquejan al país. Este delito que, en el caso de México, como ya lo hemos comentado, después del narcotráfico y del huachicol, ocupa el tercer lugar, y nuestra ciudad, por su ubicación, y el estado, por su ubicación, se convierten en receptorios y centro de actuación por parte de estas bandas de delincuentes. Informó que 20 por ciento del turismo internacional que llega a México es, básicamente, turismo sexual, y son mujeres el 85 por ciento de las víctimas, quienes viven actos de explotación y esclavitud, y que no pueden presentar denuncias de manera sencilla, pues es difícil configurar el delito ante la autoridad. Subrayó la importancia de estar alerta en redes sociales, en tanto que son las plataformas digitales el principal instrumento para contactar a víctimas potenciales, según lo informó la Asociación Internacional del Combate a la Trata de Personas. Por eso es importante esta caravana para sensibilizarnos para difundir promover y que se pueda alzar la voz y acabar con este flagelo estamos a sus órdenes.

IBD; PENSIONES ACAPARAN RECURSOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL PRESUPUESTO FEDERAL

La Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez, por medio de una investigación realizada por la investigadora Gabriela Morales Cisneros, señala que para este 2023, se aprobó un presupuesto de 1 billón 757,252.3 millones de pesos para la Protección Social, lo que representa el 29.5% del gasto programable del Sector Público. El 87.7% de dicho presupuesto se concentra en el IMSS, el ISSSTE y en la Secretaría de Bienestar. En el periodo 2012 a 2023 se observa una concentración del presupuesto aprobado para Protección Social en el rubro de Pensiones y Jubilaciones, pasando de una participación del 73.2% en 2012 al 76.0% en 2023. El estudio titulado “Evolución de los recursos federales destinados al Sector Protección Social 2012-2023”, revela que, durante este periodo, los recursos federales aprobados para la Protección Social en el presupuesto presentan una tasa media de crecimiento anual real (TMCAR) de 7.3%. La investigación apunta que las ampliaciones presupuestales del sector de protección social han tenido como fin apoyar la operación y la prestación de servicios que garanticen a la población el acceso a prestaciones diversas, particularmente a recibir o contar con un ingreso en el momento del retiro en la edad adulta. Por otro lado, destaca que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 se aprobó un presupuesto de 1 billón 757,252.3 millones de pesos para la Protección Social, este monto representa el 45.0% del gasto programable destinado a Desarrollo Social y el 29.5% del gasto programable del Sector Público. El documento del IBD agrega que el 87.7% de dicho presupuesto se concentra en el IMSS, el ISSSTE y el ramo administrativo Bienestar; el restante 12.3% corresponde a los ramos de Salud, Aportaciones a Seguridad Social, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, las Entidades no Sectorizadas y la CFE.

ENRIQUE DE LA MADRID; PIDIÓ EN REDES SOCIALES RECOLECTAR FIRMAS

El aspirante del PRI para encabezar el Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid, pidió en redes sociales recolectar firmas. Él estuvo en Jalisco. El próximo 8 de agosto es el último día para que los aspirantes del Frente Amplio por México completen el requisito de las 150,000 firmas para pasar a la siguiente etapa.

CLAUDIA SHEINBAUM; VENTAJA A MI FAVOR EN LAS ENCUESTAS, NO ES POR SER LA FAVORITA DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la ventaja a su favor en las encuestas no es por ser la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador y este señalamiento demerita su trayectoria y desempeño al frente de la capital, cargo que desempeñó hasta el pasado 15 de junio. No es ser la favorita del presidente. En realidad a veces dicen eso para explicar por qué vamos arriba en las encuestas y nos quitan lo que tenemos que es capacidad y lo que hemos hecho en el Gobierno de la ciudad y nuestra historia de vida, eso es lo que nos tiene hoy arriba en las encuestas. La política se reunió con productores del campo, empacadores y piscadores de manzana en Arteaga, donde afirmó no vamos a cambiar la manera en la que gobierna el presidente López Obrador pues lo que se busca es la continuidad de la Cuarta Transformación. A veces nos critican que porqué decimos cosas que dice el presidente López Obrador, pues porque las pensamos, es nuestra convicción, es la convicción de ser de Morena, no es algo que nos inventemos, nosotros sí creemos en que por el bien de todos primero los pobres y lo vamos a seguir diciendo, y creemos que es un honor estar con López Obrador y lo vamos a seguir diciendo.

SENADORA XÓCHITL GALVEZ; REVELA HABER RECOLECTADO 260 MIL FIRMAS, AUNQUE DICE NO CONFIARSE

La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, en Tijuana, Baja California presumió haber reunido 260 mil firmas en apoyo a sus intenciones de liderar a la oposición de cara a las elecciones de 2024. Me di cuenta que los partidos sí habían abierto a la sociedad civil la decisión, porque yo no tenía los millones de pesos para juntar las firmas, me decían es que necesitas poner promotores y a esos promotores hay que pagarles y está bien difícil conseguir las firmas. Yo quiero darles una buena noticia: hasta el día de hoy llevamos 260 mil firmas. La senadora del PAN aseguró que no se confía por tener muchas firmas ni por ir arriba en las encuestas con sus compañeros de alianza, pues todavía no termina la contienda: Yo realmente creo que todas las personas que están inscritas, al menos quienes tienen la posibilidad más visible, porque esto no está decidido, esto se tiene que ganar por eso sigo insistiendo en que sigan formando, no me confío en que porque estoy el primer lugar en las encuestas, ya soy yo, siempre me gusta pensar que falta mucho. Ellos están haciendo su esfuerzo. Expresó su reconocimiento por los otros aspirantes de la oposición como Beatriz Paredes del PRI y Santiago Creel, su compañero del PAN, quien dijo, está segura que serán parte del proyecto, así como lo sería ella de no ganar la candidatura. Los otros aspirantes a coordinar el Frente Amplio por México tienen todo mi respeto: a Beatriz Paredes, a Santiago Creel, a Enrique de la Madrid. Yo creo que todos somos gente que quiere a México, que van a ser parte de este proyecto, y si no fuera yo la elegida también sería parte de este proyecto.

MARCELO EBRARD; EXIGIÓ JUSTICIA POR EL ASESINATO DEL EMPRESARIO JOSÉ GUADALUPE FUENTES

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, exigió justicia por el asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes Brito, quien era cercano a él, y su hijo José Manuel Fuentes Calvo, en la Autopista del Sol, en Guerrero. Demandamos a la Fiscalía del Estado intervenga de inmediato y este crimen, como todos los demás, sea esclarecido y los responsables llevados ante la justicia.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; YA ME DESLINDE DE LOS ESPECTACULARES A MI FAVOR Y NO ME CORRESPONDE SU RETIRO

Adán Augusto López Hernández, aspirante a convertirse en coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que él ya se deslindó de los espectaculares a su favor y no le corresponde su retiro. Esa es una tarea que tiene que hacer la autoridad. Yo presenté mi deslinde en tiempo y forma: dijo al ser cuestionado sobre la publicidad que hay para promover su imagen y que, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), si tienen carácter político electoral deben retirarse o serán contabilizados como gasto de precampaña. En su reporte de gastos sólo registra pagos mínimos en hospedaje, logística y gasolina, por lo que pese a haber visitado más de 20 entidades del país en un mes, sólo registra haber gastado poco más de un millón de pesos. Sin embargo, según han señalado el senador con licencia Ricardo Monreal y el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, el ex secretario de Gobernación tiene cientos de espectaculares, mantas y bardas con su nombre en todo el territorio nacional. El senador con licencia Ricardo Monreal, desde Xochimilco, hizo un llamado para que en este nuevo proyecto todos tengan espacio, por lo que reiteró su llamado para reforzar la unidad del movimiento, pues queremos ser uno solo.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; ESTUVO EN LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE SIMPATIZANTES EN LA UNIDAD HABITACIONAL NARCISO ABASOLO

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la recolección de firmas en la unidad habitacional Narciso Abasolo, dijo que realmente haciendo todo el procedimiento que no está nada fácil, hay que estar con el celular y hay que estar tomándose la foto y hay que estar haciendo el registro, pero a nosotros nos interesa mucho estarlo haciendo. Es en todo el país donde hay que hacer este ejercicio, todo el país. Nos están pidiendo 17 estados para estar en esa presencia y, obviamente, pues hay estructuras del PAN que están trabajando todas, y pues nosotros estamos haciendo el esfuerzo con la gente que se ha tenido contacto. Con mi líder, aquí estamos, agradezco obviamente la oportunidad de esta reunión, con Nora y es estar con la gente porque de otra manera pues son puras cifras y puro tema electrónico que todavía no sabemos bien cómo vamos. Pero pues vamos a seguirle aquí, las tareas que vienen para esta alcaldía son: un arranque, este es como un ejercicio de calentamiento, nada más. Se tiene que vivir así, se tiene que vivir y por eso le decíamos a nuestros amigos y amigas del PRD: veámoslo como eso, como estar agrupando a la gente del PRD porque si no luego llevan puros candidatos o del PAN o del PRI o de otras fuerzas, pero no llevas nada del PRD, entonces, aquí es donde tienen que salir los liderazgos de PRD, aquí es donde tiene que salir la gente que es la que va a poder llamar a que las personas participen. Yo me acuerdo todo lo que se hizo, que se hizo con Nora, por ejemplo de todos los apoyos a la mujer, las clínicas especializadas, todas las tareas que se hicieron y muchas de esas creo que ya no están jalando, ya se cerraron. Vamos a hacer otra vez a reconstruir esto, pero a para echarlo andar bien, se necesita una cosa bien importante que hay que estar recordándole a todas nuestras vecinas y vecinos es que todos nosotros, me refiero al PRD y a las otras fuerzas políticas, votamos para que los programas sociales no se puedan quitar, para que no amenacen con eso, no se pueden quitar porque ya están en la Constitución y eso es muy importante que lo estemos platicando porque luego pasan y amenazan y si te vas a otro lado te vamos a no sé qué. No se puede quitar, los programas sociales ya forman parte de todo nuestro derecho, del derecho de todas y de todos, pero en todo el país sucede y no crean que nada más acá. Y allá peor les amenazan. Es importante que lo estemos reiterando lo que es una realidad y eso lo conquistó el PRD porque ahora ya se les olvidó, ahora nosotros vemos a muchas personas que estaban en el PRD y que ahora están en otros lados.

SILVANO AUREOLES; CON SU FIRMA, VAMOS A RECUPERAR LA GRANDEZA DE MÉXICO

Silvano Aureoles Conejo, estuvo en el municipio de León, Guanajuato, donde con cientos de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sociedad civil, dejó en claro que toda la dedicación que han dado para recabar las simpatías tendrá la gran recompensa de por fin, cambiar el rumbo del país y en conjunto, partidos y ciudadanos cambiar la realidad que se vive en cada rincón de México. Les recordó que es hasta el 8 de agosto cuando se pueden registrar, vamos muy bien, estoy tranquilo y contento, tengan la certeza de que logrando esta meta, podré lograr la coordinación del Frente, sigamos sumando firmas, cerrando filas y llevando el mensaje de casa en casa para que los millones de familias mexicanas que han vivido en el olvido y bajo el terrible yugo de la inseguridad, sepan que si hay otra alternativa, otra forma de hacer las cosas y que con mucha pasión, dedicación y amor por México, nuestra nación va a recuperar su grandeza. Silvano Aureoles garantizó que las y los mexicanos deben estar seguros de que al registrarse en la plataforma frenteampliopormexico.org.mx, asegurarán la elección del mejor perfil para encabezar los trabajos del Frente Amplio por México, ya vimos lo que ocurrió con los de Morena, cuando nos vimos engañados por figuras creadas a través de los medios y la mercadotecnia, falsos ídolos sin experiencia, conocimiento ni y trayectoria, vean cómo están los estados en los que gobiernan y el sexenio de Andrés Manuel, será recordado como el más sangriento e impune de la historia de México. Así se debe ir generando conciencia, de que debe ser una decisión pensada y si alguien puede ganarle a las corcholatas, soy yo.

MARKO CORTES; PAN PIDE AL GOBIERNO DE AMLO DEJAR DE ATACAR A LA OPOSICIÓN

El líder de Acción Nacional, Marko Cortés, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el problema de seguridad en el país y dejar de criticar a la oposición. Le exigimos a López Obrador que ya deje de atacar a la oposición, que mejor se concentre en combatir al crimen y controle la creciente violencia que habrá de heredar al próximo gobierno que encabezaremos. Expuso que los cárteles del narcotráfico han encontrado en México un ambiente propicio para su desarrollo y expansión y hoy cuentan con ejércitos en distintas regiones del país, por lo que acusó que la política de los abrazos les cayó como anillo al dedo. Cortés Mendoza señaló que nunca hubo tantos homicidios dolosos como en el gobierno actual, con alrededor de 160,000 muertes derivadas de la violencia y 110,000 personas desaparecidas. De acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el 2022 se registraron 32,223 homicidios dolosos. Con esa cifra y el acumulado de 2023 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el gobierno de López Obrador es la administración más violenta de la historia reciente de México con 156,479 muertes intencionales. En ese contexto, y ante el cierre del sexenio de López Obrador, insistió en que el presiente se ocupe de una estrategia que recupere los territorios que hoy están bajo dominio de los criminales.

DIPUTADA YADIRA MARCOS; TOMA DE PROTESTA AL COMITÉ MUNICIPAL DE MAZATLÁN EN APOYO A SHEINBAUM

La diputada Yadira Marcos, estuvo en Mazatlán, Sinaloa, donde se realizo la toma de protesta al comité municipal de Mazatlán, en apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo. La legisladora indico que cada vez son más las y los compañeros que se suman a los trabajos de organización, estuvieron presentes Aleida Alvez Ruiz, Olegaria Carrazco, Juan Torres, Nabetse Arellano, Juan Carlos Patrón y Liliana Rodríguez enlace de Claudia Sheinbaum Pardo.

DIPUTADA BLANCA ALCALÁ; IMPULSA SERVICIOS DE SALUD A DISTANCIA PARA MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR

La diputada Blanca Alcalá Ruiz plantea ampliar los servicios de salud a distancia a las personas mexicanas migrantes residentes en el exterior, a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a fin de facilitarles su acceso a consultas y asesorías médicas, o al menos a servicios de prevención, de orientación básica. La integrante del Grupo Parlamentario del PRI propone que, como parte de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, se promueva el bienestar y desarrollo de esta comunidad, independientemente de su condición migratoria, a través de las embajadas y consulados. Sugiere el uso de tecnologías de comunicación e informática para mejorar la atención de salud de poblaciones dispersas y remotas, incluyendo migrantes, y mediante el uso de equipo moderno, brindar atención de especialidad médica a distancia. Para financiar este programa, plantea que el Gobierno Federal destine anualmente recursos a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad y el Fondo de Salud para el Bienestar. La legisladora expone que, a cinco años del inicio de la actual Administración, el abandono de la diáspora mexicana es evidente, por la falta de atención suficiente y oportuna en todas las áreas que como ciudadanos mexicanos deben de tener, por lo que la bancada del PRI asume la responsabilidad de trabajar por los derechos de nuestros connacionales.

DONALD TRUMP; NO DEJARA SU CAMPAÑA PRESIDENCIAL AÚN SIENDO DECLARADO CULPABLE

El ex presidente Donald Trump indico que no pondrá fin a su campaña presidencial, aun siendo declarado culpable. Donald Trump declaro esto, horas después de que se le abrieran nuevos cargos por el manejo de documentos clasificados.

VLADÍMIR PUTIN; NO PUEDE HABER UN ALTO EL FUEGO CUANDO UCRANIA ATACA

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguro que no puede haber un alto al fuego en momentos en que el Ejército ucraniano ataca, al comentar la iniciativa de paz de los países africanos en una reunión con medios rusos. Hay cosas que son difíciles o imposibles de realizar. Por ejemplo, uno de los puntos, de la iniciativa africana, es un alto al fuego. Pero el Ejército ucraniano ataca, está al ataque, como se dice, lleva a cabo una ofensiva estratégica de envergadura. En estas circunstancias, no se le puede pedir a Rusia un alto el fuego. No podemos cesar el fuego cuando nos atacan. Recalcó que las tropas ucranianas no han conseguido avances en ninguno de los frentes. Por doquier el enemigo ha sido detenido y rechazado. Putin aseguró que las fuerzas ucranianas sufren numerosas bajas y que en algunos sectores las tropas rusas pasan a la contraofensiva. El mandatario volvió a insistir en que Rusia nunca se ha negado a entablar conversaciones de paz con Ucrania y recordó que ha sido el Gobierno de Kiev el que por decreto ha prohibido celebrar negociaciones con Moscú.

JOE BIDEN; ANUNCIA PAQUETE HISTÓRICO DE AYUDA MILITAR PARA TAIWÁN

El presidente Joe Biden, ha anunciado un histórico paquete de ayuda militar para Taiwán por valor de 345 millones de dólares, en medio de la tensión entre Estados Unidos y China. El Gobierno estadounidense dio a conocer un memorando firmado por el presidente Joe Biden y dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken, autorizando el envío a la isla de equipamiento castrense proveniente del inventario del Pentágono. El texto no precisa los componentes que integrarán este paquete de asistencia militar, aunque un empleado del Congreso conocedor de la ayuda reveló que contiene capacidades de inteligencia y vigilancia, armas de fuego, misiles y sistemas portátiles de defensa antiaérea, conocidos como MANPADS. Por primera vez el país norteamericano mandará ayuda de este tipo a Taiwán procedente del inventario del Departamento de Defensa, en vez de hacerlo a través del programa estadounidense de ventas militares en el extranjero. Se trata de un mecanismo similar al utilizado por Estados Unidos para destinar ayuda de seguridad a Ucrania, que está resultando rápido y efectivo.

