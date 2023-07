El piloto británico, Lewis Hamilton, culpó a Sergio ‘Checo’ Pérez tras el choque que tuvieron en la Carrera Sprint del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1.

Durante la carrera de este sábado 29 de julio, ambos pilotos chocaron en una de las curvas; por esta razón, ‘Checo’ Pérez abandonó el Sprint y Hamilton quedó séptimo tras una penalización con 5 segundos.

El piloto de Mercedes consideró que el roce que tuvo con Sergio Pérez fue un incidente, pero agregó que el mexicano iba lento.

“Fue bastante lento a través de (la curva) 14. Tuve una gran salida, estuve más de medio auto junto a él y terminamos juntándonos. Realmente fue un incidente de carrera. Naturalmente, no fue intencional, pero ellos (los comisarios) lo vieron de manera diferente”, declaró Hamilton a Sky Sports F1.

Por su parte, el director de Mercedes, Toto Wolff aseguró para Sky Alemania que no apelará la sanción contra Lewis por el incidente con ‘Checo’.

Luego del choque que tuvo en la Carrera Sprint, el piloto mexicano mencionó que fue una pena el incidente con Hamilton, pero que espera una gran carrera para este domingo

“Es una pena el incidente con Hamilton. Nos daño el pontón y tuvimos que retirar el auto. No puedo esperar a mañana, lucharemos con todo desde el inicio para recuperar los puntos perdidos”, declaró.

Its a shame the incident we had with Lewis, the damage in the sidepdod forced us to retire the car.

Can’t wait for tomorrow, starting from the front row we will fight with all we have to get those points back!

Es una pena el incidente con Hamilton. Nos daño el pontón y tuvimos… pic.twitter.com/XuSKLieS6T

