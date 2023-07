El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) partirá desde la ‘pole position’ del Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica el domingo, sobre el circuito Spa-Francorchamps, por delante del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull).

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato del mundo, logró el mejor tiempo en la clasificación del viernes pero arrancará desde la sexta posición, tras haber recibido una penalización de cinco posiciones por haber cambiado la caja de velocidades por encima de la cuota permitida por temporada.

Te podría interesar: Reconoce Checo jerarquía de Red Bull

El año pasado y sobre el mismo trazado el neerlandés protagonizó una gran remontada, al salir desde la 14ª posición por una penalización similar, por un cambio de motor por encima de la cuota permitida y de un elemento de la caja de cambios no autorizado.

“Sé que voy a perder posiciones en la parrilla pero hoy se trataba sobre todo de sentirnos confiados, sabemos que el coche es rápido”, declaró Verstappen tras la clasificación. “El año pasado sufrí una penalización mayor (15 posiciones en total) y aun así ganamos la carrera, así que ese es el objetivo”.

CHARLES: "Not a bad qualifying for us, especially in those conditions. Let's see how it goes!" #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/ZZnAr99EvQ — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

Sobre un trazado que se iba secando y bajo un cielo finalmente azul tras horas de lluvia intensa hasta pocos minutos antes de la clasificación, Hamilton logró el cuarto mejor tiempo.

Saldrá 3º, una vez aplicada la sanción a Verstappen, por delante del Ferrari de Carlos Sainz. Los McLaren del australiano Oscar Piastri y del británico Lando Norris, a los que se esperaba en la parte alta tras el gran rendimiento en los dos últimos Grandes Premios, partirán 5º y 7º.

El Gran Premio de Bélgica, 12ª prueba de la temporada, es la tercera tras Azerbaiyán en abril y Austria a principios de julio en proponer el formato esprint, que modifica el desarrollo normal del fin de semana.

Los pilotos tan solo disputaron una sesión de entrenamientos libres el viernes, seguida de una primera clasificación, que determinó la parrilla de salida del Gran Premio del domingo.

La jornada del sábado queda así totalmente dedicada al sprint: los pilotos saldrán a la pista para una segunda sesión de clasificación, llamada Sprint Shootout, con el mismo formato que la del viernes pero más corta, que determina el orden de salida de la carrera sprint.

La penalización de Verstappen no afecta de ningún modo a la salida en la carrera esprint.

‘Checo’ feliz por regresar a los primeros puestos

El piloto mexicano logró una mejor clasificación en Bélgica, luego de que en anteriores pruebas no obtuvo buenos resultados.

Este viernes 28 de julio, ‘Checo’ Pérez obtuvo el segundo lugar de la parrilla de salida y esto le devolvió la alegría.

El mexicano dijo sentirse bien tras volver a la primera fila de salida y que esto se debió a un gran esfuerzo con su equipo de Red Bull.

“¡Que bien se siente volver a primera fila! Gran esfuerzo del equipo. ¡Vamos por más!”, declaró.

Good feeling to start on the front row again!

What a great team effort. Let’s go for more! ¡Que bien se siente volver a primera fila!

Gran esfuerzo del equipo. ¡Vamos por más!#SP11 #BelgianGP pic.twitter.com/e2bgIKem7K — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 28, 2023

Te podría interesar: Polémica clasificación para Checo

Parrilla de salida del GP de Bélgica

1ª línea

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

2ª línea

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

3ª línea

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (NED/Red Bull)

4ª línea

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

5ª línea

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

6ª línea

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

7ª línea

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari )

8ª línea

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Alex Albon (THA/Williams-Mercedes)

9ª línea

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes)

10ª línea

Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull)

Nico Hulkenberg (GER/Haas-Ferrari)

The starting line-up for Sunday! 👀 Max Verstappen qualified fastest, but a gearbox change means he takes a five-place grid penalty and starts from P6 Kevin Magnussen has received a three-place grid penalty for impeding Charles Leclerc during qualifying#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/v3m7QVSfFe — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

EAM