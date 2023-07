Angélica busca a su familia biológica, luego de descubrir que habría sido robada y entregada ilegalmente a otra familia hace más de 40 años.

Por medio de un video en su cuenta de TikTok (@buscandoamifamilia), la mujer relata que nació en 1977 en la Ciudad de México y que inicialmente sabía que su madre era una mujer extranjera.

“Mi familia adoptiva tiene por conocimiento que mi madre biológica era una mujer extranjera, aparentemente de Alemania y que me dio en una adopción ilegal, por la razón de que ella no podía regresar a su país con una criatura en los brazos ni embarazada”.

Angélica señala que tras investigar sobre su origen descubrió que fue sustraída de su casa por dos hombres que se metieron a robar.

“Ahora que he estado haciendo investigaciones sobre este tema en mi vida descubro que no, mi madre al parecer no es ninguna mujer extranjera, sino que la persona que me ofreció con mi familia adoptiva, él junto con otro señor me robaron de una casa a la que se metieron a hacer sus fechorías y estaba yo ahí, me robaron.

Esto es una versión que tengo por una persona cercana a mi familia adoptiva y la cual fue intermediaria”.

La mujer menciona que el robo habría ocurrido en la colonia Roma y que tras lo ocurrido la mantenían en malas condiciones.

“La persona que me regala con mi familia adoptiva, me cuentan, me tenía en unas condiciones terribles, estaba muy sucia, en condiciones deplorables.

Esta persona que fungió como intermediaria va y le cuenta a mi mamá adoptiva, que ya no podía tener hijo y quería más, y pues tomó la oportunidad sin saber el contexto de todo lo que estaba pasando”.

Por lo anterior, solicitó ayuda para que su caso se viralice y encuentre a su verdadera familia.

“Si a alguien le suena, alguien le robaron una niña pues que se contacte conmigo. Es mi derecho a saber la verdad de todo esto, si fui una niña robada, seguramente hay gente que me estuvo buscando o aún sigue buscando”.

RM