A pesar de sumar un rendimiento mayor al de años anteriores con la escudería de Milton Keynes, el mexicano Sergio Pérez asegura que la presión que se vive en Red Bull es mayor a la de cualquier otro equipo y más aún con el dominio que han demostrado en los últimos años.

“Cuando conduces en Red Bull la presión es mucho mayor en ese sentido. Cuando tienes una mala sesión tienes que responder inmediatamente a las preguntas sobre tu futuro. Es así, pero por suerte ahora me siento bien. Solo tengo que concentrarme en disfrutar de mi trabajo y disfrutar este fin de semana”, señala Checo previo al GP de Bélgica.

El tapatío aseguró que se siente tranquilo, ya que no es la primera vez en su carrera dentro de la Fórmula 1, que se ve afectado por su misma inconsistencia. “He pasado esto antes. Nos ocupamos de detalles tan pequeños cuando todo es perfecto, y esos detalles pueden determinar si estás en el podio o fuera de los puntos. Muchos detalles pueden marcar la diferencia entre una buena o una mala carrera, pero es algo que le pasa a todo el mundo en la F1“.

Con el descanso de mitad de temporada en puerta, el mexicano asegura que el balance de la primera parte del año ha sido positivo para la organización, tras conseguir que Red Bull sea la única escudería con victorias en el año.

Ha sido increíble para el equipo, pero por mi parte, he tenido cuatro o cinco fines de semana en los que no he maximizado los puntos que podría haber ganado”, detalló.

Checo destacó el cambio que sufrió el auto a partir de Barcelona, que le ha llevado tiempo para lograr entender y dominar, aunque tras lo realizado en Hungría con su primer podio en dicho circuito y tras volver a disputar una Q3, apunta a poder cerrar la primera parte del campeonato con fuerza.

Sobre las críticas constantes que ha recibido por los errores cometidos en Grandes Premios anteriores, Sergio rompió el silencio y señaló que para muchos es fácil emitir un comentario desde sus sillones, al subestimar lo sensibles que son los pilotos al ajustar sus autos. “La opinión pública siempre estará ahí y es normal. Yo me enfoco en lo mío y no me haré la víctima”.

Dentro de las curiosidades agregadas que tendrá el Gran Premio de Bélgica, el circuito de Spa-Francorchamps tendrá la tercera carrera de Sprint del año, que en las dos ocasiones anteriores vieron ganadores a Sergio Pérez y posteriormente a Max Verstappen.

“El Sprint será lo mismo para todos, el margen en clasificación es muy pequeño. Además, con el nuevo neumático todo el mundo está más cerca”, agregó el tapatío.

