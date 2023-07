Faltan pocos días para que el trío más divertido del Arconia, Only Murders in The Building regrese a la pantalla chica, pero ahora a través del streaming con la temporada 3 a través de Star+ este 8 de agosto.

En la víspera del estreno, se dio a conocer un nuevo tráiler donde se adelanta un poco de lo que se verá en los capítulos, que presenta un nuevo asesinato por investigar y también varias incorporaciones.

En esta nueva entrega de Only Murders In The Building Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) investigan un nuevo crimen en el detrás de escena de un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) es una estrella de acción de Hollywood cuyo debut teatral se ve interrumpido por su prematura muerte.

En el tráiler se ve cómo el trío protagónico se embarca en una nueva investigación, lo que significa una nueva temporada de su podcast.

Además de Paul Rudd, la otra gran incorporación de la temporada es Meryl Streep, quien interpretará a Loretta Durkin, una de las actrices de la obra teatral, que ayudará a los protagonistas en la nueva investigación.

Según el tráiler de la temporada 3 de Only Murders in The Building, también participarán actores como Jesse Williams, Ashley Park y Matthew Broderick.

LEG