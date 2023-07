Actualmente, se ha vuelto una costumbre que luego de que se lleven a cabos los Juegos Olímpicos, se nos muestren las competencias disputadas en los Juegos Paralímpicos, pero esto no ha sido siempre así y tampoco llevan tanto tiempo celebrándose, aquí te platicamos un poco más de esta competencia.

Los Juegos Paralímpicos fueron creados oficialmente en 1960 y se celebraron por primera vez en la ciudad de Roma, fue a partir de 1988 en Seúl cuando se implementó el formato actual que conocemos en donde ambas competencias se llevan a cabo una seguida de la otra.

Además de esto, algunos atletas que habían sufrido algún tipo de amputación era común verlos participar en los Juegos Olímpicos, el primero de ellos fue el germano-estadounidense, George Eyser en 1904, cuando participó con una prótesis en su pierna.

Aquí te compartimos estos y otros datos más acerca de esta competición que demuestra que todos podemos practicar algún deporte:

Focus, precision, calmness, then celebrations! 🏹

The #ParaArchery World Championships in Pilsen, CZ featured the best in the world going for gold.

📸: @worldarchery pic.twitter.com/lAlRek5yLw

— Paralympic Games (@Paralympics) July 24, 2023