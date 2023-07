Pese a que el INE le impuso medidas cautelares para no hablar del proceso electoral 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió dos encuestas que favorecen a Morena.

Este jueves, el presidente López Obrador olvidó las medidas cautelares que le impuso el INE y exhibió dos encuestas que favorecen a su partido.

En su Mañanera, el titular del Ejecutivo federal presentó los ejercicios realizados por Covarrubias y Enkoll, en las que el partido en el que milita tiene amplia ventaja sobre la oposición rumbo a las elecciones de 2024.

Esto para apoyar su argumento en contra del relato que han manejado algunos comunicadores a nivel nacional de que la senadora panista Xóchitl Gálvez podría sufrir una agresión fomentada por su Gobierno.

“Ojalá y me entiendan los del INE y los del Tribunal para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se detenga, sea derrotada la transformación, no hay nada. Al contrario, parafraseando a Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, comentó.

Y acto seguido presentó los ejercicios de Covarrubias y Enkol; en el primero se le preguntó a la población “Si las elecciones para Presidente de la República fueran hoy, me podría decir ¿Por qué opción votaría?”

“Morena Verde y PT 49%, -no lo digo yo-; PAN, PRI, PRD, 19%; MC, 7%. ¿Cuánto es la diferencia?, 30 Esta es una de Covarrubias que apareció el lunes”, leyó el mandatario.

Y sobre el sondeo de Enkoll, con la misma pregunta Morena tiene preferencia bruta de 54% y efectiva de 60%.

Gobernadores se pronuncian

Mediante una carta, gobernadores de Morena y sus aliados hicieron un llamado para no infundir miedo como estrategia política con rumores de un presunto ataque contra figuras de oposición.

Lo anterior, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que comunicadores impulsan una campaña sobre una posible agresión contra Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial en 2024.

“Hacemos un llamado a no difundir miedo como estrategia política, así como a respetar nuestras diferencias y a la democracia como vía para dirimirlas”, se lee en el documento suscrito por el jefe de Gobierno capitalino y los 21 gobernadores de la 4T.

FRASE

“¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN, además de que no somos de malas entrañas, porque tendríamos que hacerles daño?”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

LEG