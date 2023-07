Hace unos meses se volvieron virales unas enormes botas rojas inspirada en Astro Boy, ¿las recuerdas? Pues fue la marca MSCHF quien se encargó de realizar esa nueva e innovadora propuesta en cuanto a calzado.

No conforme con la atención que recibió su llamativo calzado rojo, hace unos días presentó su nuevo modelo; una colaboración de MSCHF x Crocs, las Big Red Boot (Yellow).

Las Big Red Boot amarillas saldrán a la venta general el día 9 de agosto del presente año. Si quieres adquirir estas llamativas botas, tendrás que acceder a la página oficial de MSCHF y registrarte para estar en lista de espera.

¿El precio?

Por el momento, el costo de las botas es de $450 dólares, es decir $7,577 pesos mexicanos, aproximadamente.

El cantante colombiano, Maluma, nos presume ser el primero en tener un par de las Big Red Boot (Yellow).

Esta colaboración, sin duda, nos tomó por sorpresa, si ya eran un tema controversial ahora, con colaboración con Crocs, se vuelven tendencia.

Para crear una pieza nueva, retomaron la icónica silueta de las Big Red Boots; los cambios más significativos llegan con el color, pues ahora son amarillas. Al ser una colaboración con Crocs, no podían faltar los orificios de este característico calzado. ¡Qué detalle!

Paris Hilton también es imagen de esta colaboración.

My new campaign for MSCHF is hot. 🔥💕#MSCHF pic.twitter.com/nQNTxnGC9H

— ParisHilton (@ParisHilton) July 26, 2023