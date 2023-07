La despedida del GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) se despide de México y las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa con su sexto y último informe; aunque se espera la presentación de algunos avances, también se pondrán sobre la mesa los obstáculos que se han enfrentado y que no se han podido librar… ¿Y sobre el paradero de los jóvenes?, nos dicen que aún no se tienen en el panorama noticias que den con ellos. ¿Será?

Movimientos en San Lázaro

Falta poco más de un mes para que reinicien los trabajos en la Cámara de Diputados y ya comienzan en los grupos parlamentarios a hacer cuentas y apuestas de quiénes saldrán en busca de otro cargo de elección popular. Y, quienes están bien enterados, nos cuentan que la pesca y repesca está desatada, principalmente en Morena y Movimiento Ciudadano, para ver a quién logran convencer del bloque opositor para sumarse a sus filas. Tanto, que incluso a algunos ya les genera estrés pensar en que en el Pleno, en los pasillos, en la explanada, donde sea que se los encuentren, les harán siempre la misma pregunta: ¿Ya pensaste en tu futuro político? ¿Será?

Celebran desaparición del Tribunal

Aunque expertos en materia legal han advertido la inconstitucionalidad de la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca y reprobado la medida del Congreso estatal, nos cuentan que en las cúpulas de la Cuarta Transformación han celebrado la disolución de esa instancia y el nombramiento de nuevos magistrados designados directamente por el gobernador. Las malas lenguas aseguran que en otros estados gobernados por cuatroteístas analizan la posibilidad de hacer lo propio para dar paso a lo que ellos mismos denominan la “necesaria renovación del Poder Judicial”. ¿Será?

El legado de Martí

La voz del empresario y activista Alejandro Martí aún retumba y no pierde actualidad: “Si no pueden, renuncien”. “No sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, eso también es corrupción”. “No hay partido político una vez que uno es electo”. “Nuestro partido es México”. Se pierde una voz crítica y un mexicano que no solo se preocupaba por la inseguridad, sino que también actuaba. Ojalá y sus palabras alcancen a quien tengan que alcanzar para plantear estrategias de seguridad que sí den resultado. ¿Será?

Como fan de Paco Stanley

La alcaldesa en Cuauhtémoc le declaró su admiración y su amor a… ella misma: “Si yo no fuera Sandra Cuevas yo amaría a Sandra Cuevas, yo quisiera una mujer como Sandra Cuevas, yo amo Sandra Cuevas, estoy enamorada de Sandra Cuevas”; aunque el mensaje que daba era de amor propio y le hacía un llamado a su auditorio para que se amen ellas y ellos mismos, dicen que no faltó quien después de escuchar su discurso recordará esa tonada del Paco Stanley: “Qué lindo soy, que bonito soy, cuánto me quiero… ah, ah, ah, ah”. ¿Será?