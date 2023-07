Luego de que The 1975 causó polémica en Malasia tras el beso que se dio Matty Healy con uno de sus compañeros de banda esta ha decidido cancelar sus shows en Indonesia y Taiwán.

Y es que el pasado viernes en el Festival Good Vibes en Kuala Lumpur se vio interrumpido luego de que Matty Healy se diera un beso en protesta contra las leyes anti LGBTTTIQ+ en el país.

Además habló sobre la situación política del país. Tras esto el gobierno decidió cancelar las actividades del evento.

Mediante un comunicado The 1975 informó que la cancelación no fue una decisión tomada a la ligera y mencionaron que las “circunstancias actuales” provocaron que esto ocurriera.

“La banda nunca tomó la decisión de cancelar un show a la ligera y esperaba tocar para los fanáticos en Yakarta y Taipei, pero desafortunadamente debido a las circunstancias actuales, es imposible continuar con los shows programados. Gracias por su comprensión y apoyo continuo”.

The 1975 regret to announce that their forthcoming shows in Jakarta and Taipei will no longer be going ahead as planned.

Please see the official statement from the band. pic.twitter.com/XpZskFnyeD

— We The Fest (@WeTheFest) July 23, 2023