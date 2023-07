La situación que vive actualmente Raúl Jiménez todavía no puede definirse, a pesar de que todavía tiene contrato vigente con el Wolverhampton, los rumores sobre una supuesta salida del equipo siguen latentes. Esto debido a su baja de juego tras su terrible lesión en el cráneo en 2020.

Debido a la mala relación con Julen Lopetegui, entrenador del equipo que tiene borrado al mexicano, algunos clubes han aparecido buscando tratar de llevarse al delantero surgido del América, ahora reportan que el Fulham estaría interesado en cerrar su fichaje de la manera más pronta posible.

De acuerdo con el periodista, Fabrizio Romano, Fulham habría puesto en la mesa una oferta de 5.5 millones de euros para llevarse a Raúl Jiménez a su equipo, presuntamente también ya hubo contacto con el jugador y este habría aceptado la oferta para emigrar a su nuevo club.

Este movimiento se llevaría a cabo debido a que su delantero, Aleksandar Mitrović, tendría una propuesta del Al Hilal para moverse al futbol árabe, solamente estarían esperando que decisión toma el serbio para cerrar su salida y a la vez, concretar la llegada del mexicano.

Uno de los motivos que harían que Raúl Jiménez acepte esta propuesta es volver a la titularidad y sobre todo recuperar la confianza en sí mismo, tras dejar atrás sus problemas de lesiones y buscando hacer una pretemporada completa en un equipo que sí lo considere, Raúl vería con buenos ojos este cambio de aires.

Recordemos que Jiménez fue descartado por Diego Cocca para disputar los juegos de la Nations League y la Copa Oro, a pesar de que no pudo ser contemplado por el Jimmy Lozano cuando el argentino fue despedido de la selección mexicana, el ‘lobo’ de Tepeji espera recuperar el gran nivel que le vimos en 2019 y así competir por un puesto para poder llegar al mundial de 2026.

EXCL: Fulham are in talks to sign Raúl Jiménez. He’s concrete option being considered as new striker. ⚪️⚫️🇲🇽

Negotiations are taking place, waiting to understand Marco Silva’s decision on Al Ahli proposal.

Jiménez, in the list also because Mitrović wants Al Hilal move. pic.twitter.com/0PJeFCrI30

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023