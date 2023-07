Inicia el verano, checa estos videojuegos

El verano llegó y las vacaciones junto a él. Si no saliste o no planeas salir, pero buscas divertirte desde casa, te compartimos los videojuegos que van a hacer tu verano más entretenido.

Sin importar la consola, jugar es un placer para los gamers, ¡checa estos títulos!

Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons, llega este próximo 27 de julio. Con una nueva función dinámica de selección de misiones será uno de los beat’em up arcade de nueva hornada con mayor número de personajes (13 jugadores callejeros).

Los videojuegos de beat ‘em up ​​ son un género de videojuegos que ofrecen combate cuerpo a cuerpo entre el protagonista y un número improbable de oponentes.

Lo podrás jugar en: PC, PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One y Nintendo Switch

Exoprimal, si lo tuyo son los combates contra estegosaurios, tiranosaurios y velocirraptores y gustas de la ciencia ficción moderna, esta es tu mejor opción. Con inteligencias artificiales, viajes en el tiempo y un modo de multijugador online buenísimo, Exoprimal te da una experiencia única.

Está disponible desde este 14 de julio para PS5, y Xbox Series X / S.

