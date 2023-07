El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó al Instituto Nacional Electoral (INE) como el instituto de la censura.

“Ya es como la Santa Inquisición; es el instituto de la censura, el INE y el Tribunal y la suprema corte del derecho, que no de la justicia”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Por tercer ocasión en la semana, López Obrador proyecto un extracto de una entrevista al expresidente Vicente Fox, en la que éste menciona que Xóchitl Gálvez quitará los programas sociales porque “ya no hay cupo para los huevones en el gobierno y en el país”.

“Imagínense la revelación de lo que dijo Fox, no me voy a cansar de ponerlo, porque no lo digo yo, lo dice Fox”, expresó el mandatario.

Señaló que la sección “no lo digo yo” tiene como propósito dar a conocer lo que se oculta en los medios convencionales, porque hay muchas cosas que la radio y la televisión no difunden porque no les conviene, “si se pone aquí se entera la gente, no hace falta que hagamos la crítica o que se haga un editorial”.

López Obrador enfatizó en que es importante que todo eso se dé a conocer porque “sí nada más voy a estar yo haciendo denuncias y advirtiéndole a la gente que quieren regresar por sus fueros los corruptos, me castigan, para qué exponernos, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos”.

“Me canso ganso que así piensan todos estos conservadores corruptos”, dijo.

