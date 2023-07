Los fanáticos de Linkin Park han decidido recordar en redes al vocalista Chester Bennington después de 6 años de su muerte.

El mundo musical se alborotó nuevamente después de que los fanáticos de la reconocida banda de Rock, Linkin Park recordaron con videos, imágenes y frases al vocalista Chester Bennington a 6 años de su fallecimiento.

Fue el 20 de julio de 2017 cuando Bennington fue encontrado muerto dentro de su casa ubicada en California.

De acuerdo con los reportes la causa de la muerte del vocalista fue un sucidio derivado de un ahorcamiento.

Asimismo ha trascendido que Chester tenía una lucha continua contra el abuso de sustancias y su depresión durante muchos años.

Es por ello que el día de hoy desde muy temprano los seguidores del vocalista y de la misma banda decidieron explotar las redes con diversos mensajes dedicados para Chester Bennington.

Algunos que han circulado dentro de Twitter son los siguientes:

“Recordando a este hombre increíble hoy y celebrando todas las veces que nos hizo reír y sanó nuestros corazones. Te extrañamos Chester”.

Remembering this incredible man today and celebrating all the times he made us laugh and healed our hearts. We miss you, Chester. 🙏❤️ pic.twitter.com/ZN4wudwcBM

“Última foto de Chester Bennington de Linkin Park”.

“Hace 6 años. 6 años sin ti! ¡Chester, se te echa mucho de menos”.

“Todo puede ser reemplazado pero nuestra leyenda siempre será extrañada te extrañamos mucho Chester y siempre vivirás en nuestros corazones”.

Everything can be replaced but our legend will always be missed we miss you very much Chester 😔 and you will always live on in our hearts ♥️ 🌹 pic.twitter.com/p6JB8egnXb

— Nicole (Linkin Park forever) (@Nicole00078811) July 20, 2023