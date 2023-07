El Inter Miami oficializó este jueves el fichaje del lateral izquierdo español Jordi Alba, una nueva incorporación de peso para el equipo de la MLS tras la llegada de Lionel Messi y Sergio Busquets, sus excompañeros del Barcelona.

El club floridano indicó en un comunicado que Alba firmó un contrato hasta 2024 con opción de añadir un año más.

“Jordi es un jugador consumado, dinámico y experimentado que estamos encantados de adquirir para seguir reforzando nuestra plantilla“, declaró el director deportivo del Inter Miami, Chris Henderson, en el comunicado.

“Ha demostrado durante más de una década que es uno de los mejores laterales del deporte, tanto por su solidez defensiva como por su capacidad para contribuir en el ataque. Sabemos que ayudará al Inter de Miami a alcanzar los objetivos del Club esta temporada y en años sucesivos”, añadió.

El internacional español anunció en mayo su salida del Barcelona tras pasar 11 temporadas en ese club. Ahora se unirá a dos de sus excompañeros en el equipo culé: el argentino Messi y su compatriota Busquets.

Alba, de 34 años, ganó el mes pasado la Liga de las Naciones con la selección española, un título más para su frondoso palmarés.

Jordi Alba ha ganado más campeonatos en su carrera, entre los trofeos están, una Eurocopa, una Liga de Campeones, seis campeonatos de España y una Supercopa de Europa.

El Inter Miami confía en que su nuevo equipo, liderado por la superestrella Messi, pueda enderezar su rumbo en la liga estadounidense de fútbol, la MLS, donde ocupa la última plaza.

