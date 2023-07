Como parte de su gira por México para convertirse en la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y, posteriormente, en candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, estuvo de visita en Cancún, donde afirmó que dará continuidad a proyectos e ideas de la 4T.

En entrevista exclusiva con 24 HORAS Quintana Roo, Sheinbaum destacó el papel tan importante que hoy en día representan las mujeres al ejercer grandes cargos, y se dijo preparada para asumir la Presidencia de la República.

-¿Qué significa para usted ser una mujer líder?

Yo más que ver una mujer líder, pues es una como cualquier otra en 24 HORAS Quintana Roo, Sheinbaum , porque todas somos mujeres guerreras en este país, sea nuestro hogar o en nuestro trabajo, yo creo que es asumir una responsabilidad, tener la posibilidad de asumir una responsabilidad y dar todo para poderla cumplir.

-Las encuestas la colocan como la favorita para la candidatura de Morena a la Presidencia… ¿Qué le podría hacer perder?

Yo creo que ya a estas alturas nada nos hará perder, la verdad nos ha ido muy bien porque por un lado el Presidente tiene una popularidad enorme, particularmente aquí en Quintana Roo es impresionante. Creo que el 80% aprueba la labor del Presidente y bueno, nosotros hemos sido cercanos al movimiento siempre. Lo segundo, pues el trabajo que hice en la ciudad, porque si hubiera hecho un mal trabajo difícilmente podría presentarme en otras entidades, lo tercero, creo que es atractivo el que no me he dedicado a la política toda mi vida, sino que una época fui científica, académica, y la otra es ser mujer, hoy ser mujer es un atributo más que un problema.

-¿Quién ganaría las elecciones del próximo año?, ¿El partido, la mujer o Claudia Sheinbaum?

Yo creo que es una combinación, porque evidentemente la persona tiene mucho que dar, pero es un proyecto y en el proyecto, pues obviamente está el partido y está lo que representa un movimiento muy grande al cual pertenecemos, evidentemente el año que entra pues lo que va a estar en juego, son dos proyectos, un proyecto que yo llamo de volver al pasado y un proyecto de continuidad de la transformación.

-¿Cuáles serían los ejes principales en su proyecto de Gobierno para el país?

Bueno, todavía no podemos hablar de muchas propuestas, porque si no el INE nos dice que estamos violando todo, pero sí puedo decir que evidentemente hay principios y forma de gobernar que tiene el Presidente que para nosotros son una base fundamental, no es una copia sino una base fundamental de lo que representamos, un gobierno honesto… que los gobernantes estén en la justa medianía, que no regresemos aquella opulencia del pasado, y un gobierno que destine los recursos públicos principalmente para la gente y para obras públicas prioritarias y estratégicas.

En mi caso yo daría un especial énfasis a las fuentes renovables de energía, durante muchos años me dediqué a eso, a acelerar la transición energética, segundo, ampliar todo el sistema de ferrocarriles que ya inició el Presidente y que hay muchos otros lugares donde tiene que ampliarse o sería muy factible para el desarrollo y lo tercero, los derechos de las mujeres, quizás son algunos de los temas.

