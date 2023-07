Actualmente la animación ha tenido un gran despunte con títulos taquilleros como Spider-man: Into The Spider Verse, Pinocho y Spider-man: Across The Spider Verse, las cuales han revolucionado la forma de hacer estas cintas y también de verlas a la vez que han ganado el reconocimiento debido a que ya no son consideradas como un formato dirigido a la niñez.

“En el Festival de Cine para niños y no tan niños desde 1995 hemos estado mucho en contacto con este tema, si bien, muchas veces el cine infantil usa la animación para atraer a los niños con mayor facilidad también es cierto que los argumentos muchas veces son más complicados que eso y es muestra de que son más bien para toda la familia, por eso es que usamos el “no tan niños” en nuestro título porque estamos seguros que estas películas pueden ser del gusto e interés de un público muy amplio”, dijo en entrevista con 24 HORAS, Liset Cotera, directora del festival.

“Tanto Pinocho como Spider-man tienen en común que no pertenecen a Disney ni a Dreamworks y aunque parezca irónico, para muchas personas estos dos estudios eran los únicos que producían animación a gran escala, pero estos títulos muestran que fuera de ellos se hacen cosas importantes y que incluso ya son una revolución por sus técnicas de animación, porque se atrevieron a experimentar sus realizadores y salieron de lo común”, aseguró Cotera.

Pero ambos títulos también comparten que hay talento nacional en sus producciones, por un lado Cruz Contreras y otros animadores mexicanos en su Spiderverse, mientras que el tapatío Guillermo del Toro, es el genio detrás de Pinocho.

“Yo creo que estos dos logros mexicanos son el inicio de algo grande, es decir, en México, justamente en Guadalajara, hay mucha animación, gente que trabaja incansablemente y con mucho corazón en sus proyectos y confío en que los ojos del mundo voltearán a ver el trabajo que se hace aquí tarde o temprano. En general hay muy buena animación tanto infantil como familiar.

“Un ejemplo de ello es el documental Home Is Somewhere Else de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos el cual va a estar en esta edición 28 del Festival de Cine para niños y no tan niños y que presenta tres historias fuertes y un tanto crudas sobre la migración que definitivamente no es cine enfocado en niños pero que se apoya en la animación para lograr un cometido, el de que el espectador reciba los mensajes de cierta forma. Los colores y las formas juegan un papel importante en el discurso”, continuó.

El Festival de Cine para niños y no tan niños es el segundo más longevo que se realiza en la CDMX y es organizado por La Matatena A.C, quienes en esta ocasión traen a la pantalla seis largometrajes, cuatro cortos de ficción, dos cortometrajes de animación, tres documentales y 28 cortometrajes realizados por niñas y niños de México y del mundo.

“Nosotros realizamos un taller cinematográfico infantil en donde ellos desarrollan cortometrajes y nos brinda de alguna manera una visión sobre su visión del mundo. Es importante darles voz y acercarlos tanto al cine como a hacerlo”, concluyó Liset Cotera.

El Festival de Cine para niños y no tan niños, se realizará del 8 al 13 de agosto en diferentes sedes de la CDMX.

LEG