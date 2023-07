En redes se viralizó un clip que captó como una mesera arremetió contra los comensales debido a que estos le dieron una mínima propina.

Todos sabemos que gran parte del sueldo de los meseros proviene de las propinas que reciben por la atención que dan a sus clientes, por lo que entregan en su mayoría un buen servicio para que este sea bien remunerado.

Sin embargo, a una mesera del restaurante Train Bistro Altavista no le fue tan bien en ello, pues a través de TikTok se viralizó un clip que captó como arremetió contra los clientes a quienes presuntamente les brindo una buena atención y estos no le proporcionaron una buena propina.

En el video de 44 segundos que fue publicado en la cuenta de TikTok de la usuaria (@geacielafuentes) se puede apreciar la conversación entre los comensales y la mesera, quien retuvo a los clientes – no los dejaba salir- a causa de lo que le dejaron por el servicio, el cual una joven refirió no era “a huevo” .

“No, según la ley ya no es obligatoria la propina y te íbamos a dar 100 pesos pero no se pudo y, solo tramos más que eso. No traemos efectivo y no, no es a fuerza, la propina no es a huevo.

La mesera un tanto “inconforme” por la situación dijo que ella sería entonces la encargada de poner la cantidad que restaba de la propina, lo cual molestó a los clientes.

“A mí tú no me haces favores, mi reina. Te íbamos a dejar una buena propina y dijiste no. La propina no es a huevo. Si no viste al peje que no es la propina a huevo. ¿Cómo se te ocurre detenernos?”

En tanto que, los comensales incluso pidieron solicitar la ayuda de los policías para que aclararan la situación , sin embargo, no llegó y, la mesera al final solo ofreció traer al gerente para que fuera él quien explicara el porque debían presuntamente dejar propina.

Como era de esperarse, en el video que ha alcanzado 8 millones 200 mil reproducciones, 428 mil 900 me gusta , las opiniones se polarizaron ya que, algunos internautas señalaron que la actitud de la mesera no fue la correcta mientras que otros refirieron que, los clientes deberían de ponerse en sus zapatos de la mujer derivado a que las condiciones laborales que tienen no muchas veces son las idóneas.

“Legalmente NO es obligatoria”.

“En lugar de exigir propina deberían exigir un mejor salario qué sea INDEPENDIENTE DE LAS MISMAS PROPINAS”.

“Es lo único que no me gustó de México como exigen propina a los extranjeros, cada país es diferente y el mio no acostumbran a eso”.

“no es obligatoria, es de cortesía y buena educación dejar propina, pero hay mucha gente que se cree mucho y muy apenas tienen para pagar la cuenta”.

