Desde hace un par de años hemos visto como Disney, el gigante del entretenimiento, ha adquirido a algunas empresas de la competencia, tal y como pasó con “Century Fox” o el estudio de animación “Blue Sky Studios” pero ¿Qué pasaría si la propia compañía fuera adquirida por otra empresa?

A principios de esta semana, el medio de información estadounidense, Bloomberg, dio a conocer la noticia de que Bob Iger, CEO de la compañía, estaría pensando en vender aproximadamente una tercera parte de la empresa.

De acuerdo con estos reportes, Disney no estaría pasando por una buena situación económica, los recientes fracasos en taquilla, las secuelas por covid y la falta de rentabilidad de algunos productos como “Disney +” estarían dañando las finanzas de la empresa.

La estrategia que presuntamente estaría planeando tomar Bob Iger sería deshacerse de los productos de la línea televisiva no esencial del corporativo, es decir, estarían poniendo a la venta las cadenas ABC, FX y Freeform, además de buscar socios competitivos que generen más contenidos en ESPN.

“Rumors have long swirled that Iger will end up selling all of Disney to Apple. It’s still hard to imagine Iger selling Disney to anyone. He was always a builder — not a seller. But Bob the builder is doing a lot more cutting this time around.” https://t.co/ad2wQDTEhi

— Scott Gustin (@ScottGustin) July 17, 2023