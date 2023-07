Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas cautelares el fin de semana para que el presidente Andrés Manuel López Obrador evitara pronunciarse sobre la senadora Xóchitl Gálvez, el mandatario arremetió de nueva cuenta contra ella.

Argumentando que aún no había sido notificado por el INE y que le quedaban aún unas horas para expresarse, durante su Mañanera el Presidente dijo que “le ha ido muy bien porque de vender gelatinas pasó a ser millonaria (…) dimos a conocer los contratos (…) y empiezan a decir que no jugamos limpio. (…) Como es la candidata de los corruptos…”.

Con esos dichos retomó sus señalamientos en contra la aspirante a candidata presidencial de la oposición, acusandola de ser parte de la “mafia del poder” y de que hizo negocios por más de mil 400 millones de pesos en los últimos nueve años con contratos privados y con la administración federal.

Por su parte, por no respetar las medidas cautelares impuestas por el INE, la senadora y aspirante presidencial del Frente Amplio por México amplió la queja que interpuso en contra del presidente López Obrador por revelar información personal de sus empresas y sus proveedores.

“Presenté una ampliación a la queja, porque el Presidente sigue sin darse por enterado, está violando la ley, el Presidente no respeta la Ley, su coraje es que no soy su corcholata de Morena, soy la de la oposición y les vamos a dar pelea, ese es su coraje”, declaró.

Al señalar que su empresa fue constituida hace 31 años y fue exitosa antes de que ella incursionara en la política, Xóchitl Gálvez retó al presidente a demandarla si es que tiene alguna prueba en su contra, de corrupción.

Reiteró que no tiene una sola observación de la Contraloría de la Ciudad de México a su gestión como delegada y acusó que el primer mandatario “cree que basta tirar lodo para descalificar una persona, se topó con pared, esta mujer es una mujer honesta y trabajadora”.

Dijo que si al Presidente le sorprende que de vender gelatinas se convirtiera en una empresaria, “pues eso es lo que yo quiero que pase con los mexicanos, que más jóvenes se conviertan en empresarios, que más jóvenes estudien ingeniería, que más mujeres salgan adelante para que no las golpee su marido, para que puedan ser independientes, yo eso es lo que quiero”, señaló.

PAN la respalda

Por su parte, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, condenó el uso de información del Estado, que consideró se hace de manera ilegal, para atacar a la senadora Gálvez.

Difundir contratos de empresas y clientes, tanto del sector público como privado, es un delito, aseveró el dirigente del blanquiazul.

“Acción Nacional siempre ha estado apegado a la transparencia del patrimonio, tan es así que uno de los requisitos para inscribirse en el proceso fue presentar su declaración 3 de 3 en materia de transparencia. Pero rechazamos en todos los sentidos la amenaza de la autoridad federal, al exhibir contratos falsos”, sostuvo Cortés a través de un comunicado.

Añadió que acompañarán Gálvez en todas las acciones legales que pretenda presentar contra el mandatario, ya que violó varias leyes, y no lo dejará pasar.

Además, acusó al Presidente de la República de violencia política en razón de género, ante los mensajes con los que estereotipa a Gálvez como producto de una decisión de hombres.

“Como sus corcholatas ya se están desinflando, ahora recurre a la burda estrategia del ataque, la descalificación y la difamación de la contrincante principal de él, su partido y sus aspirantes.

“Por ello, desde Acción Nacional hacemos un llamado al presidente a frenar los ataques contra Gálvez y lo hacemos responsable de cualquier daño a su integridad, la de su familia y sus clientes”, expresó Cortés.

Dante Delgado no descarta alianza en 2024

Por: Karina Aguilar

Aunque precisó que no son los tiempos electorales para definir el tema, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que no descarta ir en Alianza para la elección de 2024, no obstante aseguró que no anticipará ejercicios que violen la ley electoral.

-¿Entonces no se descarta que vayan en alianza?-, se le cuestionó en Tijuana, Baja California

“No. Se descarta que anticipemos ejercicios que no se han dado y en el que están violando otros sus propios procedimientos al querer anticipar candidaturas que no lo son, haciendo debate mediático de algo que no existe, y además que si existiera es contrario a la convocatoria de lo que están haciendo”, respondió.

Dijo que está dispuesto a dialogar con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien en días pasados criticó la negativa de Dante Delgado de entablar un diálogo con la oposición para hacer alianza y quitar de la Presidencia de la República a Morena.

El también senador informó que su partido “está construyendo todo el ejercicio electoral para el triunfo del 2024, conforme a la ley, somos la única organización electoral en México que está respondiendo de manera puntual a lo que establece la legalidad en México, y la legalidad en México establece que el proceso electoral inicia la primera semana de septiembre”, por ello insistió en no adelantar tiempos.

En días pasados, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció su retiro de la política, tras la conclusión de su cargo, y señaló que el Frente Amplio por México debe plantear un modelo de participación colectiva y no unipersonal.

Durante una conferencia de prensa, consideró que la senadora Xóchitl Gálvez ha dado “una sacudida al tablero político nacional”, luego de que anunció sus aspiraciones presidenciales, pero aclaró que no busca sumarse a su posible candidatura.

Denuncia diputado a Gálvez por enriquecimiento ilícito

Por: Jorge X. López

El diputado federal Alejandro Robles (Morena) presentó una denuncia de hechos en contra de la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el probable delito de enriquecimiento ilícito.

El morenista señaló a la también aspirante a encabezar el Frente Amplio por México de pretender victimizarse con la información que hizo pública el Presidente de la República sobre dos empresas familiares y los contratos que ha conseguido.

“El caso de la senadora es emblemático de la corrupción política, estamos hablando que ella ha amasado su fortuna gracias a las posiciones políticas que ocupa”, dijo.

