En su segundo día de gira por el estado de Veracruz, Ricardo Monreal advirtió, desde Xalapa, que esta entidad tiene “un déficit de justicia y es lamentable ver a los poderes del Estado sometidos”.

En su Asamblea informativa y conferencia de prensa, Monreal Ávila dijo que a pesar de la situación, él seguirá luchando por la gente que injustamente está detenida.

“No me han importado insultos, no me han importado descalificaciones, no me ha importado incluso poner en riesgo mis posiciones políticas como la coordinación (en el Senado) en su momento, lo que me interesa es la justicia”, advirtió.

Recomendó a los veracruzanos a reflexionar sobre lo que está pasando en su estado.

En torno a la intervención del gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, en el proceso interno de Morena, dijo que “no conviene que los gobernadores distorsionen la contienda. Privilegiar a una persona y obstaculizar a los otros, no es democrático y si se cierran así los canales lo que la gente hace es buscar a la oposición y no es conveniente fortalecerla”, advirtió.