El elenco de Oppenheimer, la nueva cinta de Christopher Nolan, abandonó la premier de la película para unirse a la huelga de actores en Hollywood, informó el director.

Durante la premier en Londres, el cineasta tomó el micrófono para informar que el elenco de Oppenheimer abandonó la premier para unirse a la protesta de actores y guionistas.

“Los han visto aquí en la alfombra roja. Desafortunadamente se marcharon para escribir sus carteles para lo que creemos una huelga inminente del SAG, en demanda de pagos justos. Y los apoyamos “, comunicó el cineasta.

Matt Damon, Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Emily Blunt, Florence Pugh y Rami Malek son parte del elenco que conforma la cinta.

Christopher Nolan says the cast of #Oppenheimer left the premiere to ‘go and write their pickets’ and join the strike pic.twitter.com/rc2SaSxcfk

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 13, 2023