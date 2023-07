Fue a inicios del siglo XX que Nicaragua inició una disputa legal en contra de Colombia por la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de establecer una nueva frontera marítima, luego de varias resoluciones y apelaciones, la CIJ emitió una nueva sentencia.

Fue este jueves 13 de julio que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en contra de Nicaragua para extender más allá de 200 millas náuticas su frontera marítima con el país cafetero.

Tras esta histórica resolución, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un mensaje en sus redes sociales y envió un mensaje a todos los pobladores de aquel país.

“Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago”, dijo el mandatario.

Recordemos que en el año 2007, la misma Corte señaló que el país sudamericano tenía la legítima soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que están ubicadas en el Mar Caribe, el problema luego de esto es que no se definió una nueva frontera marítima.

Los procesos legales y apelaciones entre ambas naciones siguieron y fue en el año 2012 que La Haya le otorgó a Nicaragua 80,000 kilómetros en el Mar Caribe, pero los colombianos no aceptaron este fallo y se negaron a reconocerlo.

Tras esto, el país centroamericano comenzó a ejercer más presión para su reconocimiento, además de solicitar la adición de más de 200 millas náuticas al territorio recién añadido.

Luego de esta decisión, se espera que los conflictos entre ambas naciones terminen de una buena vez luego de muchos años de tensión y disputas legales ante autoridades internacionales.

READ HERE: summary of the #ICJ Judgment on the merits of the case concerning Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 nautical miles from the Nicaraguan Coast (#Nicaragua v. #Colombia) https://t.co/smkROhvvqm pic.twitter.com/aFwa9mIjIl

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) July 13, 2023