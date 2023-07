Este martes 11 de julio, el youtuber Luisito Rey mandó un mensaje emotivo para despedirse de la red social de Twitter.

De acuerdo al youtuber, se retira de la red social del ‘pajarito azul’ por motivos personales y de trabajo. Sin embargo, declaró que la decisión de dejar Twitter también pasa por un “evento desafortunado”.

“Por motivos personales y de trabajo, me retiro de esta red social, ayer ocurrió un evento muy desafortunado y es tiempo de decir adiós”, declaró.

Por último, Luisito Rey le dio las gracias a sus seguidores, ya que durante su estancia en Twitter se llevó muy bien con ellos.

“Me voy pero me llevo las risas y el buen desmadre que echamos todos los de la razita, muchas gracias”, agregó.

Tras la noticia, los usuarios reaccionaron a la despedida de Luisito Rey, algunos mencionaron que se podría tratar de una broma, mientras que hay quienes le comentaron palabras de agradecimiento.

“Espero que te vaya bien en tus próximos proyectos, aún recuerdo como si fuera ayer que me iba al ciber a ver tus vídeos”; “¡Ánimo! No sé que traigas pero espero todo mejore, espantan tus tweets”; “Ya van varios con el mismo mensaje. El problema es que no se van a ir. Nada más es mame”; En lugar de dar un comunicado… Solo cierra la red, pero como obvio es mamada aquí seguimos”; “Ok Ariel te entendemos, ahora que regrese el Luisito Rey”, mencionaron.

EAM