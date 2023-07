El cantante Zayn Malik ha roto el silencio para hablar sobre la pelea que tuvo con su exsuegra, la mamá de su exmujer Gigi Hadid.

El cantante Zayn Malik ha decidido romper el silencio para hablar sobre la pelea que tuvo con su exsuegra Yolanda, quien es madre de su exmujer Gigi Hadid.

Lo anterior ocurrió después de dos años en los que negó los cargos de supuesto acoso cuando se le señaló por haber presuntamente empujado a la mamá de su expareja mientras sostenían una discusión.

“Son problemas familiares. Si algo sucede en la familia, prefiero mantener eso entre la familia”, mencionó el exintegrante de One Direction durante un podcast llamado “Call Her Daddy”, la cual se convirtió en la primera entrevista en la que toca este tema.

Cabe resaltar que Malik tiene una hija de dos años de edad llamada Khai con la modelo Gigi.

Asimismo Zayn subrayó que si la pelea que sucedió fuera tan mala como la gente lo cuenta, no hubiera podido conseguir el 50 por ciento correspondiente a la custodia de su hija:

“Soy muy completo, práctico con mi hija cada vez que puedo. Si pudiera obtener el 60 por ciento de la custodia, lo tendría”, aseguró.

Por otra parte indicó que guardó silencio ante las acusaciones en su contra porque no le gusta involucrarse en polémicas que se originan en redes:

“No suelo involucrarme cuando la gente dice cosas en línea, ya sea que tenga algo que ver conmigo o no. Porque para mí, lo más valioso que tengo en la vida es el tiempo”, confesó.

when i tell you zayn malik is the softest man on earth my babe 😭 pic.twitter.com/j4SwJVvf7q

— shahd 💗 (@zaynsniltt) July 12, 2023