Tras el secuestro de tres periodistas y el asesinato del corresponsal del periódico La Jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez, periodistas oaxaqueños se unieron a la exigencia de justicia y esclarecimiento de este artero crimen.

Señalaron que desafortunadamente el gobierno no ha hecho lo suficiente para brindar protección a los periodistas en su labor de mantener informada a la ciudadanía.

Por lo que pidieron a la sociedad civil a solidarizarse con el gremio periodístico, “no queremos que el país termine silenciado porque es en ese momento que la sociedad ya no va a poder exigir sus derechos, por lo que si la sociedad no se da cuenta en estos momentos, si no se solidariza con el gremio periodístico y cuando ellos exijan derechos, no van a tenerlos, no van a existir porque van a tener una bota sobre ello, sobre su cuello o una bala en su cuerpo entonces”, expresó Pedro Matías corresponsal de Proceso.

Manifestaron que el llamado es para que la sociedad empiece a ser empática con las agresiones y los asesinatos de los periodistas, porque cuando ellos quieran reaccionar ya no van a tener una voz y quien les publique y quien les dé voz a sus denuncias porque entonces ya van a estar totalmente silenciados.

Alzaron la voz para decirle a la sociedad, que esto era una llamada de alerta, una luz roja para decirle a la ciudadanía lo que se está viviendo en este momento, “y eso es lo que no queremos para nuestros hijos, para nuestras generaciones que vienen atrás, porque al final de cuentas son a ellos quienes van terminar silenciando a sus derechos y eso es lo que no queremos”.

Por su parte, Ismael García, de Zona Roja, lamentó que en los últimos días se han recrudecido los ataques contra los periodistas, tres casos de reporteros secuestrados en Nayarit, Guerrero, Veracruz, “solo como ejemplo en Chilpancingo de colegas que curiosamente, entre comillas ya han sufrido robos en sus domicilios e intimidaciones y demás, en Oaxaca pues qué podemos decir aquí está el caso nuestro compañero y amigo Jesús Cruz, en donde a policía lo intimida con detenerlo sin razón cuando ni siquiera primero preguntan qué pasó, porqué pasó y además uno no les tendría porqué estar informando, porque su trabajo es investigar, eso es un acto reprobable que no debe pasar aquí”.