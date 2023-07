El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación sobre la reunión que tuvo la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con un presunto líder criminal.

Cuestionado en su conferencia matutina sobre el asunto, el mandatario aprovechó el tema para insistir que en su administración no existe amiguismo, nepotismo o influyentismo “ni ninguna de esas lacras”.

“Por eso repito, aunque les moleste a los conservas no somos iguales, no hay impunidad, no se violan derechos humanos, no se ordena desaparecer a nadie, no hay masacres, no hay represión, hay libertades”, sostuvo López Obrador.

La alcaldesa apareció en imágenes acompañada de un hombre armado identificado como Celso Ortega, presunto líder de la banda criminal “Los Ardillos”.

Hernández Martínez reconoció el encuentro pero aseguró que había sido fortuito y no sabía de quién se trataba.

CSAS