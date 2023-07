El género regional mexicano ha ganado gran proyección internacional de forma popular en los últimos años con exponentes que han logrado escalar hasta lo más alto de listas de reproducción mundiales y en este momento en que nuevos nombres se levantan, la dinastía Fernández no podía quedar atrás, por ello Camila se hace presente para continuar con la escuela de su abuelo, su tío y su padre.

“Estoy muy consciente de la responsabilidad que tengo en el nombre y estoy orgullosa de portarla y de trabajarla para formarme a mí y forjar mi carrera, encontrar el camino en mi sonido y gracias a Dios, me encontré en el mariachi de una forma muy bonita porque creo que llegó por sí sola”, comentó Camila en entrevista con 24 HORAS.

“Sé que soy la primera mujer en los Fernández y me hace sentir emocionada de que puedo mostrar esta otra cara de mi familia que no es muy conocida y se van con la apariencia de los machos, a mí me criaron como una mujer fuerte que busca salir adelante y eso es lo que quiero proyectar a mi hija y a todas las mujeres mexicanas. Creo que hay varios tabúes en torno a la familia y este es uno de ellos”, continuó la intérprete.

De esta manera es como Camila pretende romper los esquemas con su sencillo titulado Todo Todo, el cual sale en medio de una vorágine en torno a su nombre y que reconoció, tiene mucho la influencia de don Vicente Fernández.

“Mi tata y yo nos llevábamos muy bien, platicábamos de muchas cosas más allá de la relación de familia porque conectábamos como músicos y esto era algo muy bonito. Justo recuerdo que cuando estaba con mi álbum Vulnerable, que es una mezcla de urbano con toquecitos de mariachi, inspirado también en las letras de mi abuelo y mi papá, se los enseñé a los dos ya hechas y gracias a Dios les gustó pero ahí fue cuando a mi abuelo le nació decirme que grabara un álbum ranchero y le tomé la palabra pero le dije que yo compondría las canciones”.

Esto, asegura que causó gran sorpresa en El Charro de Huentitán porque era tradición que él grabara a sus nietos y les hiciera sus canciones, por lo que le contestó; “¿A poco también compones mariachi?”, a lo que Camila contestó de manera afirmativa.

Sin embargo la jóven intérprete asegura que dudó en sacar estas composiciones.

“Lo más triste de todo es que fue mi abuelo quien me impulsó a componerlas, las hice por él y nos las llegó a escuchar porque pensaba que si él no me las llegó a grabar pues no tenía ganas de sacarlas, pero justo en ese momento, como si del espíritu santo se tratara me marcó mi manager para decirme que me ofrecían cerrar el Corona Capital con una hora de mariachi en la Arena VFG y me solté a llorar”, aseguró.

“Hubo muchas cosas muy bonitas por las que pude sentir a mi abuelo cerca, la primera fue esa de que justo cuando pensé en ellas me propusieron sacarlas y la otra es que justo en el lugar en donde ensayaba con el mariachi estaba en la calle 12 de diciembre, fecha en la que falleció mi abuelo. Me sentí acompañada de él, si bien ya no en cuerpo pero en espíritu”, agregó.

A pesar de ello dudó de su seguridad al cerrar el evento y relató que los nervios la invadieron.

“Cuando llegó la hora de salir pensé que seguro toda la gente ya se estaba yendo y que nadie quería ver mariachi luego de ver a The Strokes y ahí me dije que si no me iba bien no sacaba las canciones, pero las cosas pintaron excelente y heme aquí. Estoy súper agradecida con la gente que me contrató y con quienes se quedaron para escucharme. Me cambió la vida”, finalizó.

Todo Todo ya está disponible a partir de hoy en las plataformas de streaming y la canción cuenta con un video el cual también está en youtube.

