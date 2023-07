En los últimos cuatro años Paz Court se ha establecido en la Ciudad de México para continuar con su carrera. Aunque ya ha logrado adaptarse a la ajetreada vida de nuestro país la originaria de Chile aún recuerda con cariño a su país natal.

Tanto es así que le hace un homenaje con el tema “Sur” el cual la remonta a los años en los que convivía con los suyos.

“Como migrante todos pasamos por un momento de mucho enamoramiento, fervor en el lugar que nos recibe. Pero ha sido importante desde lejos reencontrarme con mi tierra y saber que pertenezco ahí. En este tema hablo sobre los paisajes, gente y recuerdos que son parte de mi”, declaró Paz Court en entrevista con 24 HORAS.

Por si te lo perdiste: Jessica Audiffred; De México a Tomorrowland

Este tema formará parte de su próxima producción discográfica Casa que, de acuerdo a Court, incluirá un sonido más electrónico sin dejar de lado lo indie.

“El disco se llama Casa porque es un disco 100% hecho en casa. Mi productor, Esteban Sumar, y yo trabajamos a la distancia. Solamente la voz y la guitarra son los únicos instrumentos análogos ya que lo demás es electrónico”, adelantó Paz Court.

De igual forma agregó que el material será lanzado en noviembre y que ella empezó primero nombrándolo y finalmente creándolo. De igual manera algunos colegas participaron en este.

“Es un disco especial porque está hecho al revés. Por lo mismo todos los temas hablan del concepto de casa desde distintas formas y eso ha sido muy desafiante creativamente.

“Hay varios amigos invitados que no solo vinieron a colaborar cantando sino en contribuir como Alejandro y María Laura, El David Aguilar, Benjamín Walker, entre otros”, compartió.

Pero este lanzamiento también tiene otra sorpresa y es que Paz se convertirá por primera vez en madre de una niña a la cual nombrará Rosa.

“Lo que viene para mi es que voy a ser madre. No se me nota pero nacerá muy pronto en julio. Mientras sale la música yo me dedicaré a la maternidad. Siempre he dicho que los discos son sincrónicos y ahora me toca la maternidad, algo bonito y mágico”, sorprendió.

Por si te lo perdiste: Panteón Rococó anuncia segunda fecha de Días de Panteón

Finalmente, Paz Court mientras ejerce la maternidad también se dará el tiempo para preparar uno de sus conciertos más grandes en la Ciudad de México. Además de que presentará algunos sencillos en los próximos meses.

“El lanzamiento de Casa será en el Teatro del Pueblo en el Centro Histórico. Es un teatro que volvieron a abrir, super antiguo en el que estaré”, finalizó.

LDAV