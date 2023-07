El PSG sigue inmerso en una enorme crisis deportiva, luego de la salida de algunos jugadores importantes como Messi o Ramos, lo rota que está la relación con Mbappé y los recientes fracasos en Champions han ocasionado que el equipo parisino plantee una revolución y Luis Enrique sería el encargado de ella.

Señalan algunos medios en Francia que el PSG habría convocado a una importante rueda de prensa para este miércoles 5 de julio, algunas personas pensaban que era para anunciar la salida de Kylian del equipo, pero la realidad es totalmente distinta.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano y el diario francés “L’Equipe”, el cuadro parisino habría convocado a esta rueda de prensa para presentar a Luis Enrique como nuevo entrenador del equipo, esto ante la salida de Galtier hace un par de semanas.

Pero la cuestión no termina ahí, Romano señala que ya vendría con algunos fichajes bajo el brazo, el PSG desembolsaría al rededor de 130 millones de euros por Lucas Hernández, Manuel Ugarte y Kang-in Lee.

Paris Saint-Germain will make several deals official 🔴🔵⏳

◉ Lucas Hernández on €45m deal;

◉ Manuel Ugarte on €60m deal;

◉ Kang-in Lee on €22m deal;

◉ Marco Asensio as free agent.

◉ Milan Škriniar as free agent;

◉ Cher Ndour as free agent;

🇪🇸 Luis Enrique, confirmed. pic.twitter.com/gDiV99wvkB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023