¡Rompiendo esquemas! Cazzu luciendo su pancita de embarazada posó para la revista Playboy.

Este martes la rapera argentina Cazzu, sorprendió a sus seguidores y a los de la revista del conejito, con su aparición en la portada de la revista.

Con motivo de la edición del mes de julio , la cantante y compositora argentina derrochó ante las cámaras de Playboy México, su sensualidad y belleza, la cual “irradia” aún más ahora que está embarazada de su primera hija, junto a Nodal.

Su sesión rompió con los estereotipos que en un inicio estaban marcados en la revista, ya que dejó de lado los “cuerpos perfectos y estilizados” para atraer la atención de los hombres- público á quien iba dirigida la revista-, por lo que luciendo su pancita, envió un mensaje poderoso, un mensaje acerca del orgullo que le produce ser madre.

“Siempre quise hacer Playboy, va conmigo con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy. Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente , tengo a mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben como se hacen los bebes.Mi cuerpo se siente igual y tengo los mismos deseos que siempre y hasta más”, comentó en la entrevista que acompaña la imagen.

Dentro de los cuestionamientos,durante la sesión que se tituló “Sexy Mommy” , Julieta Emilia Cazzuchelli, fue si su pareja y futuro padre de su bebé “le dio” permiso para realizarla, a lo que la cantante mencionó que sí , por lo que , el “mariacheño” la acompañó de manera sutil en la realización del proyecto:

“ Su apoyo es muy bonito y gratificante. Nace del amor inmenso que nos tenemos y de ser buenos compañeros. Nos turnamos y ordenamos nuestros calendarios para poder acompañarnos mutuamente. No diría que es determinante o que algo de mi carrera depende de él, porque él me conoce por mi carrera, pero si mis emociones y eso es gran parte de mí. Estoy más feliz cuando él está y nos divertimos mucho.

“Le gusta cuando me hago fotos y ama mis looks y mi cuerpo de embarazo y cuando le pregunto qué piensa siempre me eleva la autoestima”, expresó Cazzu.

Finalmente, la trapera señaló que está consciente de las críticas que pueda recibir tras posar dejando poco a la imaginación, sin embargo pese a que le pueda dañar, también le sirve para “entender” porquéå la gente puede ser tan hiriente.

“A una siempre le importa lo que la gente pueda pensar porque soy una figura publica, hago arte y de seguro quiero agradarle a alguien. Pero el odio en redes tiene un origen muy desconocido para mí y lo considero un despropósito.

Aunque a veces me daña, porque la gente puede ser muy hiriente me genera mucha duda el porque una persona se siente tan movilizada negativamente por mi existencia, tanto que necesita expresarlo públicamente. Es algo muy interesante”.

📸 | Cazzu será la Portada de la revista "PlayBoy México & LATAM" en el mes de Julio. pic.twitter.com/w1hkzjiUx8 — Cazzu Data. (@CazzuDataOf) July 5, 2023

CSAS